Sad možete da spavate u krevetu Nede Ukraden: Pevačica izdaje vilu na moru, zna se i cena

Neda Ukraden osim što poseduje luksuzan stan u Beogradu, ima još dve nekretnine na moru. U pitanju su prelepa kuća u Bokokotorskom zalivu, gde se pevačica često odmara kada ima pauze od nastupa.
Ali Neda je izgradila i luksuznu vilu u blizini Imotskog u Hrvatskoj i navodno odlučila da izda ovu nekretninu zainteresovanima, tačnije, onima koji mogu sebi da priušte vilu Nede Ukraden.
Ova vila, izgrađena u autentičnom dalmatinskom stilu, okružena prirodom i opremljena bazenom i elegantnim enterijerom, često je mesto gde Neda boravi sa porodicom, ali i objekat koji se iznajmljuje tokom letnjih meseci.
U vili se nalazi opremljena kuhinja s raznim aparatima, dnevni boravci, terase, kupatila opremljena mašinama za pranje veša. Svaka luksuzna nekretnina mora da ima i kamin, kao i televizore u svakoj prostoriji.
Na prelepoj terasi možete uživati u ležaljkama, baštenska kuhinja je kao stvorena za roštiljanje. Postoji i malo igralište za decu, bazen, džakuzi, ali i soba sa saunom.
S obzirom na raskoš, lokaciju i mir koji pruža, kuća je postala pravo turističko otkriće.
Međutim, nedavno su se pojavili navodi da je ovogodišnja turistička sezona u Hrvatskoj izuzetno loša, te da je sama pevačica zbog toga pretrpela finansijski gubitak.
Navodno je bila primorana da snizi cenu iznajmljivanja vile sa 2.300 evra na 2.000. Neda se tim povodom oglasila i demantovala tvrdnje:
- Poznato je da sam oduvek kao vredna i sposobna žena, prihode od veoma bogate karijere ulagala u nekretnine, umetničke predmete, karijeru.
Želela sam da jednog dana mojim naslednicima ostavim mnogo toga po čemu će me se sećati, ne samo po pesmi - započela je Neda Ukraden.
Agencija koja se bavi izdavanjem preko 500 kuća u Imotskoj krajini, brine i o njenoj vili, a Neda ističe da ne živi od toga, ali joj je zadovoljstvo ako može poslužiti za odmor i uživanje još nekom.
- Agencije koja se time bavi nije teško proveriti niti koliko kosta za iznajmljivanje najmanje 7 dana (jer se ne izdaje na dan) niti koliko dana je zauzeta kuća, izmišljotine poprimanju fabulozne dimenzije, što me iskreno veseli. Postala sam zahvaljujući tome, pored Crvenog i Plavog jezera, još jedna turistička atrakcija Imotske krajine - jasna je bila Neda.
