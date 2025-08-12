Ni morski plodovi, ni paradajz, ni pašteta: Marija i Mario Šerifović na letovanju jedu ovo domaće jelo

Marija i Mario Šerifović na moru uživaju na moru

Pre mesec dana je i zvanično okončana ovogodišnja sezona "Zvezda Granda" a odmah dan kasnije Marija Šerifović se oprostila od takmičenja u kojem je provela punih deset godina.

Koliko već nekoliko sati kasnije spakovala je kofere i uputila se na primorje gde uživa sa majkom Vericom i sinom Mariom, o čemu redovno obaveštava pratioce na društvenim mrežama.

Instagram/Marija Šerifović

Danas je sve iznenadila odabirom hrane. Naime, pevačica je na Instagram storiju pokazala šta jedu za ručak i mnoge iznenadila, a ima i onih koji su ostali u šoku.

Na Šerifovićkinom meniju nema ribe, hobotnice, škampa, lignji i drugih morskih specijaliteta već je na stolu paprikaš.

Ovo jelo navelo je sve da zaključe da je sa njom na moru i njena majka Verica Šerifović, koja se trudi da se njen unuk zdravo hrani i da jede domaća jela koja mu ona sa radošću sprema.

- J*** more i luksuz bez paprikaša- napisala je Marija uz fotografiju.

Podsetimo, Marija se pre odlaska na odmor oglasila povodom odlaska iz "zvezda Granda". Ona je na Instagramu objavila fotografiju sa Sašom Popovićem i napisala:

- Lutke moje, sigurna sam da u nekoliko rečenica nikako ne mogu stati sve emocije koje osećam dok ovo pišem. Nakon 10 godina provedenih u žiriju emisije "Zvezde Granda", osećam da je došao trenutak da zatvorim ovo važno poglavlje mog života i karijere.

Sve ove godine su bile mnogo više od posla. Bilo je to jedno veliko, nezaboravno iskustvo - puno smeha, suza, rasprava, nadanja i neverovatnih mladih ljudi koji su me inspirisali i podsetili zašto muzika ima moć da menja živote. Kroz sve ove sezone rasla sam i kao umetnik i kao čovek. Imala sam tu sreću da učim ovaj nas posao od najboljeg. Od mog Saleta, koji bi se danas sigurno sa mnom posvađao - napisala je Marija, pa nastavila: Instagram

- Hvala ti na šansi da budem deo ovog neba. Bila je čast, direktore! Hvala svima vama koji ste mi poklonili poverenje, koji ste me slušali i ponekad trpeli, hvala što ste verovali da moje reči imaju smisla. Hvala kandidatima koji su u moj život doneli toliko lepih trenutaka i podsetili me šta znači boriti se za svoj san.

Novom direktoru, kao i celokupnoj ekipi koja stvara ovaj šou, želim puno sreće i još mnogo uspešnih sezona! Ipak, posle svega, puno mi je srce kad znam da smo se rastali uz iskrene zagrljaje, kao prijatelji i kolege koje su mnogima pomogli da ostvare svoje snove.

A vi što ostajete za tim stolom znam da ću vam nedostajati! Čak ćete i vi meni. Iskreno čestitam Nikoli Stanišiću, nadam se da će pametno iskoristiti ovu veliku odskočnu dasku koju je dobio! Naravno i Ceci, koja ga je ovih godinu dana vodila na pravi način - napisala je Marija.









