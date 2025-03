Dom Cece Bojković više nikada neće biti isti bez Slavka

Istaknuta dramska umetnica Svetlana Ceca Bojković poznata je po svom prefinjenom stilu, ali i po izuzetnom ukusu kada je uređenje doma u pitanju. Nakon povratka iz Finske, gde je njen pokojni suprug Slavko Kruljević bio ambasador, glumica je mir pronašla u ušuškanom potkrovlju jedne stare autentične zgrade. Marko Krunić za magazin Gloria

Dom Cece Bojković odiše toplinom kakvu može imati samo prostor koji je uređen sa puno ljubavi, a fotografije porodičnog gnezda sada su osvanule i na društvenim mrežama. Na prvi pogled upečatljiva je Cecina ljubav prema umetničkim delima. U dnevnom boravku, spavaćoj sobi, pa čak i na terasi, mogu se videti prelepe slike, a ona na kojoj je beogradski "Pobednik" ostavlja bez daha.

U središtu dnevnog boravka nalazi se kamin, a enterijer je dodatno prošaran umetničkim predmetima. Spavaća soba ima izlaz na terasu sa koje se pruža predivan pogled na grad.

Glumica je više puta istakla da ne pati od luksuza, te da joj je jedino bilo važno da živi u centru Beograda gde je i odrasla.

- Imam dovoljno novca. Dovoljno radim da mogu da živim ugodno. To ugodno nije luksuzno, ali je za mene to sasvim dovoljno. Ne vozim kola, nemam ih, živim u centru grada, što sam oduvek želela. Ali ja sam tako i odrasla - u Njegoševoj, pa u Pajsijevoj, Strahinjića bana, Kosovskoj, evo sada u Nušićevoj živim. To je moj životni krug - otkriva glumica kojoj je stan od 60 kvadrata sasvim dovoljan.

Oduvek je, kako kaže, želela da ima dom uređen u klasičnom stilu, poput onih u starim časopisima, a tu želju je sebi ispunila, prenosi Gloria. Vukica Mikača za Gloriju

- Ne volim ultramoderne nijanse, pa samim tim ni psihodelične kombinacije prilikom bojenja zidova. Nisam staromodna, već po mom mišljenju takve savremene tendencije u uređenju prostora nemaju toplinu. Volim da vidim ravne linije stakla, ali ne i da njima budem okružena. Više sam klasičar - rekla je ona.

Dom Cece Bojković oslikava njen ukus i temperament, a poštovaocima njenog lika i dela posebno je za oko zapala mala starinska česma na kojoj glumica tokom toplih letnjih dana zaliva svoje biljke.

- Imam dva divna Ćelićeva crteža i jednu njegovu sliku. Moj pokojni suprug Muci Draškić bio je njegov veliki prijatelj.

Volim i Duška Otaševića, a imam i njegovu grafiku "Nikola Tesla". Veoma draga slika mi je i ulje na platnu Ksenije Divjak, ali sam ga stavila pod staklo jer se u mom domu puši, a reč je o veoma nežnom umetničkom delu.

Moj portret je radio Ljuba Milunović, akademski slikar, ali mislim da je Mucijev portret mnogo lepši, što i treba da bude - rekla je jednom prilikom Svetlana Ceca Bojković.

Ipak dom Cece Bojković nakon iznenadne smrti njenog supruga Slavka nikad više neće biti isti. Među zidove uselila se ogromna tuga i bol koju će sama morati da otpati.