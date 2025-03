Ljubav im se dogodila, godine nisu bile bitne: Evo koliko je Ceca starija od Slavka

Danas je preminuo Slavko Kruljević, bivši diplomata i ambasador Srbije i muž Cece Bojković.

Suprug legendarne glumice životnu bitku izgubio je usled opstrukcije pluća koja je bila izazvana ozbiljnim virusom. Kako je i Svetlana otkrila za medije sve se brzo odigralo pa još nije svesna šta se dogodilo. Vukica Mikača

Kako je Gloria ranije pisala i njoj je bilo narušeno zdravstveno stanje zbog upale pluća, ali očigledno da je Slavko imao i drugih respiratornih problema.

Njihova ljubavna priča započela je pre nešto više od decenije i po, baš onda kada je dramska umetnica pomislila da posle dva kraha braka neće pronaći ljubav svog života.

No, Slavko ju je demantovao i odmah pokazao da prave emocije ne znaju za godine i granice, pa je tako Ceca spakovala kofere, karijeru ostavila po strani i pridružila mu se u Finskoj dok je on tamo obavljao poslove ambasadora naše države do 2016. godine.

− Prosto mi je mnogo lepše da živim ovako nego da živim sama. Zadovoljna sam što sam to uradila. Suprug me je osvojio ljudskim kvalitetima i sličnim pogledom na život – rekla je svojevremeno.

− Bio je to izuzetno lep dan koji smo proveli u divnom raspoloženju, u našem domu i kod naših prijatelja. Bila je to jedna prelepa i divna žurka – ukratko je ispričala za Story neposredno posle intimne ceremonije venčanja, održane gotovo u tajnosti.

O suprugu je Bojkovićeva uvek govorila u superlativu:

− Moj suprug jako dobro oseća umetnost i veliki je esteta. Mi ne bismo mogli da budemo zajedno da on nema tu tananost koju nosi, taj senzibilitet i estetiku koja se jako podudara sa mojom.

ATA Images

Kada nešto zajedno gledamo ili čitamo iste knjige, kroz razgovor i reakcije vidimo koliko smo slični, koliko je moj način doživljavanja mnogih stvari blizak njemu i koliko je meni, s druge strane, blisko njegovo poimanje i osećanje života, sveta, ljubavi, umetnosti, pripadnosti...

Lepo nam je, on je vedar i duhovit čovek, što mi je vrlo važno, i lepo živimo, hvala milom Bogu. Adekvatno našim godinama.

A da li ste znali da je muž Cece Bojković od nje mlađi neznatno? Tačnije dve godine. Kada su stali na ludi kamen Ceca je imala 62 a bivši diplomata 60 godina.