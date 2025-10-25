Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Recept ne krije: Zdrav i ukusan subotnji ručak Mirke Vasiljević

Autor: | 25/10/2025

0

Recept Mirke Vasiljević za potaž od povrća

Mirka Vasiljević uvek je negovala imidž žene koja u isto vreme uspešno balansira na više frontova, a otkad je otvorila Instagram profil u to se mogu uveriti i njeni pratioci.

Iako je njena porodica prethodnih dana bila u centru medijske pažnje, lepa glumica pokazuje da je jača od svega.

Nedavno je objavila da se priključila ekipi serije “Nasledstvo”, čiji scenario potpisuje Žarko Jokanović. On joj je, inače, lično poželeo dobrodošlicu u tim.

Priča nove telenovele, koja će uskoro stići pred gledaoce, počinje kada dve žene, koje se nikada u životu nisu srele, budu otrovane istim otrovom, istog dana. Jedna je devedesetogodišnja vlasnica predratnog Hotela Pariz u kojem je vreme stalo, a druga je sekretarica tajkuna koji pokušava da se domogne hotela u centru grada, kako bi na njegovom mestu izgradio najveći tržni centar na Balkanu.

Pročitajte Porodični prijatelj progovorio o Mirkinom ocu - Nestvarno lep momak, poginuo je u mercedesu koji mu je majka kupila od poznatog košarkaša

Osim na poslu, Mirka Vasiljević angažovana je i kod kuće, što i ne treba da čudi ako se ima u vidu da je majka četvoro dece.

Ona je danas odlučila da pravi kremast i zdrav potaž od povrća, a recept je javno podelila

Od sastojaka je potrebno:
• 1 bundeva
• 1 crveni luk
• 1/2 praziluka
• 1 crvena paprika
• čen belog luka
• 500ml bujona
• 3 kašike bezmasnog sira
• miks biljnih začina, so, biber i luk u prahu.

 

 

 

