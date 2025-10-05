Sočno, mirisno, neodoljivo: Pileća veknica sa tikvicama po receptu Slobe Stefanovića

Recept Slobodana Stefanovića za pileću veknicu sa tikvicama

Slobodan Stefanović, tvrde mnogi,odličan je glumac, ali je i podjednako dobar kuvar. U to su se uverili svi oni koji su bar jednom “navratili” na njegov Instagram profil gastroglumac gde često deli recepte za ukusne i zdrave specijalitete. Mirko Tabašević

- U mojoj porodici se kuva i jede baš dobro i slasno, onako pravo vojvođanski, pa nije teško zaključiti odakle mi geni za varjaču – reko je jednom prilikom za HELLO!, pa otkrio da je od majke preuzeo brojne recepte.

Recepti Slobodana Stefanovića su izuzetno popularni i traženi jer su jednostavni, ne oduzimaju mnogo vremena, a sve je izuzetno ukusno.

Glumac je ovog puta podelio recept koji može da bude idealan predlog za nedeljni ručak. Reč je o pilećoj veknici sa tikvicama.

Pravi se brzo i lako, a Slobodan je to opisao rečima:

- Režem tikvice, kalup podmažem puterom pa slažem, i eto ga temelj za savršeni zalogaj. Seckanu piletinu začinjavam začinom. Zatim izmutim 3 jaja i jogurt, pa spojim sa piletinom i rendanim sirom. Instagram/slobastefanovic

Smesa je gotova za tili čas, a onda sve ide preko tikvica. Instagram/slobastefanovic

- Dodajem luk, paradajz, još malo sira, zatvaram sa tikvicama i pravac rerna – poručio je Slobodan Stefanović, dodajući u opisu videa:

- Jelo koje obara s nogu. Rezultat: sočno, mirisno, neodoljivo. Instagram/slobastefanovic









