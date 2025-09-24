3 predloga za zdrav i ekonomičan doručak po izboru Miljane Gavrilović

Doručak Miljane Gavrilović zdrav je i ekonomičan

Miljana Gavrilović, po svemu sudeći, uživa da provodi vreme u kuhinji. Po svemu sudeći, kuvanje joj ide od ruke, pa često sa pratiocima na društvenim mrežama podeli zanimljive recepte. Instagram/ miljana.gavrilovic

Da je glumica odlična kuvarica mogu da potvrde i njena deca: Miona, Vukadin i najmlađa Hristina, koji sa uživanjem degustiraju mamine specijalitete.

Znajući koliko je nekada teško smisliti šta pripremiti za doručak ili užinu, a da bude zdravo, brzo, pa i ekonomično, Miljana Gavrilović izdvojila je tri zanimljiva predloga. Već danas možete isprobati jedan od njih.

1. Tortilja

Što se tiče tortilje sve je jasno, ali okvirno je da na jednu tortilju u mom slučaju ide oko 50gr šunke i isto toliko sira( koji god da izaberete).



Umutite 2jaja, 1/2 praška za pecivo,dodajte 100gr tvrdog punomasnog sira, 80gr( sveže ili smrznute-mala je razlika u gramaži), 2 kašike grčkog jogurta, 2kašike palente, 2 kašike kukuruznog belog integralnog brašna, pola šolje hladno cedjenog suncokretovog ulja( ili malo više od pola šolje običnog jer je redje),sve sjedinite i stavljajte u modle. Pecite na 180’C nekih 25 min okvirno.Izrendajte jednu srednje veliku tikvicu, posolite i ostavite jedno 10min da ispusti vodu. Iscedite višak vode i dodajte 1/2 praška za pecivo, kašiku brašna T1100 i dve kašike speltinog/raženog brašna, dve kašike grčkog jogurta i pržite na maslinovom ulju na tihoj vatri. Stavite na papir da upije višak ulja.- Dopunite, oduzimajte, kombinujte po vašoj meri svakako. Istražujte u kuhinji, jer u tome je lepota spremanja – poručuje Miljana Gavrilović.









