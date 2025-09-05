Užina Jelene Đoković košta 20 dinara, idealna za školarce

Užina Jelene Đoković u proseku košta 20 dinara
Jelena Đoković, supruga našeg najboljeg tenisera Novaka, godinama unazad sinonim je za zdrav život. Deklarisana veganka, pridržava se strogog režima ishrane bez mesa, mleka i šećera.
– Moja ishrana je najvećim delom bazirana na sirovim namirnicama – ne krije Jelena Đoković.
Kad je reč o kuvanim jelima, najčešće jede supu, bezglutensku testeninu, kinou i pirinač. Takav režim ishrane pomaže joj da bude zdrava, jaka i puna energije za svakodnevne aktivnosti.
Svesna da je mnogim ženama primer koji slede, Jelena Đoković neretko na društvenim mrežama deli recepte za ukusne, a zdrave specijalitete.
Istovremeno, one koji smatraju da se na njenoj trpezi nalaze samo preskupi proizvodi demantuje u tren oka.
Užina Jelene Đoković u proseku košta 20 dinara, a kako izgleda pokazala je na svom Instagramu.
“Jedna jabuka na dan”, poručila je Jelena uz fotografiju koja je pobrala sijaset pozitivnih komentara.
“Predivnu šaljete poruku, Jelena. Nije sve u skupim stvarima! Bravo!”
Narodna izreka kaže da jedna jabuka na dan drži lekara dalje od kuće.
Zdravstveni benefiti ovog voća odavno su dokazani u praksi: smanjuje rizik od dijabetesa, štiti od kardiovaskularnih bolesti, čuva zube i desni, čisti organizam i pomaže u mršavljenju...
