Zaboravite na skupe torte, princeza Dajana je omiljeni kolač pripremala od samo nekoliko sastojaka

Princeza Dajana nije volela raskoš u tanjiru; njen omiljeni kolač bio je skroman, topao i nežan, baš kao i ona.

Nekadašnji kraljevski kuvar Daren Mek Grejdi otkrio je recept za ovaj sočni "puding" od hleba, tipičnu poslasticu britanske kuhinje, koji je bio omiljeni kolač princeze Dajane. Shutterstock/vm2002

Tajna nije u luksuznim sastojcima, već u načinu pripreme koji hleb pretvara u desert koji sladi ne samo nepce, već i dušu.

Danas možete pripremiti istu poslasticu koja je u Bakingemskoj palati mirisala gotovo svakog subotnjeg jutra, i to od namirnica koju uvek imate kod kuće.

Sastojci za omiljeni kolač princeze Dajane dostupni su tokom čitave godine, a recept ne zahteva puno truda niti vremena. Isprobajte i uverite se i sami! Shutterstock/Elena Veselova

Sastojci

85 g suvog grožđa

60 ml amareto likera

12 kriški hleba bez korice (po želji integralni)

600 g rastopljenog putera

9 žumanaca

90 g šećera (ili drugog zaslađivača)

120 ml mleka

500 ml slatke pavlake (može biljna)

2 kašike šećera za posipanje

Suvo grožđe potopite u amareto, poklopite i ostavite da odstoji preko noći. Ili, ako želite da ubrzate proce, prethodno ugrejte liker i prelijte grožđice; poklopite i ostavite 15-ak minuta da nabubri. Četiri kriške hleba isecite na kocke i poređajte na dno dobro podmazanog pleha ili vatrostalne posude. Preko rasporedite suvo grožđe i prelijte preostalim amaretom.

Ostatak hleba isecite na kockice, svaki komad umočite u rastopljeni puter i poređajte preko. Umutite žumanca i šećer. Mleko i slatku pavlaku zagrejte do ključanja, pa dok je još toplo, zakuvajte umućena žumanca. Prelijte preko hleba i ostavite deset minuta da hleb lepo upije. Posudu sa pudingom stavite u veći pleh s vodom (tzv. vodeno kupatilo) i pecite u rerni na 180°C oko 30–45 minuta, dok ne porumeni.

Omiljeni kolač princeze Dajane servirajte dok je topao, po želji uz sladoled ili sveže voće. Ukus je nostalgičan, pun i profinjen - baš kao da je stigao pravo s kraljevskog stola.









