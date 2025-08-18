Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Zaboravite na skupe torte, princeza Dajana je omiljeni kolač pripremala od samo nekoliko sastojaka

Zaboravite na skupe torte, princeza Dajana je omiljeni kolač pripremala od samo nekoliko sastojaka

Princeza Dajana nije volela raskoš u tanjiru; njen omiljeni kolač bio je skroman, topao i nežan, baš kao i ona. 

Nekadašnji kraljevski kuvar Daren Mek Grejdi otkrio je recept za ovaj sočni "puding" od hleba, tipičnu poslasticu britanske kuhinje, koji je bio omiljeni kolač princeze Dajane.

Shutterstock/vm2002

 

Tajna nije u luksuznim sastojcima, već u načinu pripreme koji hleb pretvara u desert koji sladi ne samo nepce, već i dušu. 

Danas možete pripremiti istu poslasticu koja je u Bakingemskoj palati mirisala gotovo svakog subotnjeg jutra, i to od namirnica koju uvek imate kod kuće.

Sastojci za omiljeni kolač princeze Dajane dostupni su tokom čitave godine, a recept ne zahteva puno truda niti vremena. Isprobajte i uverite se i sami!

Shutterstock/Elena Veselova

 

Sastojci

  • 85 g suvog grožđa
  • 60 ml amareto likera
  • 12 kriški hleba bez korice (po želji integralni)
  • 600 g rastopljenog putera
  • 9 žumanaca
  • 90 g šećera (ili drugog zaslađivača)
  • 120 ml mleka
  • 500 ml slatke pavlake (može biljna)
  • 2 kašike šećera za posipanje

Suvo grožđe potopite u amareto, poklopite i ostavite da odstoji preko noći. Ili, ako želite da ubrzate proce, prethodno ugrejte liker i prelijte grožđice; poklopite i ostavite 15-ak minuta da nabubri. Četiri kriške hleba isecite na kocke i poređajte na dno dobro podmazanog pleha ili vatrostalne posude. Preko rasporedite suvo grožđe i prelijte preostalim amaretom.

Ostatak hleba isecite na kockice, svaki komad umočite u rastopljeni puter i poređajte preko. Umutite žumanca i šećer. Mleko i slatku pavlaku zagrejte do ključanja, pa dok je još toplo, zakuvajte umućena žumanca. Prelijte preko hleba i ostavite deset minuta da hleb lepo upije. Posudu sa pudingom stavite u veći pleh s vodom (tzv. vodeno kupatilo) i pecite u rerni na 180°C oko 30–45 minuta, dok ne porumeni.

 

 

Omiljeni kolač princeze Dajane servirajte dok je topao, po želji uz sladoled ili sveže voće. Ukus je nostalgičan, pun i profinjen - baš kao da je stigao pravo s kraljevskog stola.

Nataša Stevanović Hulton Archive/Getty Images
