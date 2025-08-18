Zaboravite na skupe torte, princeza Dajana je omiljeni kolač pripremala od samo nekoliko sastojaka

Princeza Dajana nije volela raskoš u tanjiru; njen omiljeni kolač bio je skroman, topao i nežan, baš kao i ona.
Nekadašnji kraljevski kuvar Daren Mek Grejdi otkrio je recept za ovaj sočni "puding" od hleba, tipičnu poslasticu britanske kuhinje, koji je bio omiljeni kolač princeze Dajane.
Tajna nije u luksuznim sastojcima, već u načinu pripreme koji hleb pretvara u desert koji sladi ne samo nepce, već i dušu.
Danas možete pripremiti istu poslasticu koja je u Bakingemskoj palati mirisala gotovo svakog subotnjeg jutra, i to od namirnica koju uvek imate kod kuće.
Sastojci za omiljeni kolač princeze Dajane dostupni su tokom čitave godine, a recept ne zahteva puno truda niti vremena. Isprobajte i uverite se i sami!
Sastojci
- 85 g suvog grožđa
- 60 ml amareto likera
- 12 kriški hleba bez korice (po želji integralni)
- 600 g rastopljenog putera
- 9 žumanaca
- 90 g šećera (ili drugog zaslađivača)
- 120 ml mleka
- 500 ml slatke pavlake (može biljna)
- 2 kašike šećera za posipanje
Suvo grožđe potopite u amareto, poklopite i ostavite da odstoji preko noći. Ili, ako želite da ubrzate proce, prethodno ugrejte liker i prelijte grožđice; poklopite i ostavite 15-ak minuta da nabubri. Četiri kriške hleba isecite na kocke i poređajte na dno dobro podmazanog pleha ili vatrostalne posude. Preko rasporedite suvo grožđe i prelijte preostalim amaretom.
Ostatak hleba isecite na kockice, svaki komad umočite u rastopljeni puter i poređajte preko. Umutite žumanca i šećer. Mleko i slatku pavlaku zagrejte do ključanja, pa dok je još toplo, zakuvajte umućena žumanca. Prelijte preko hleba i ostavite deset minuta da hleb lepo upije. Posudu sa pudingom stavite u veći pleh s vodom (tzv. vodeno kupatilo) i pecite u rerni na 180°C oko 30–45 minuta, dok ne porumeni.
Omiljeni kolač princeze Dajane servirajte dok je topao, po želji uz sladoled ili sveže voće. Ukus je nostalgičan, pun i profinjen - baš kao da je stigao pravo s kraljevskog stola.
