Šta sprema majka četvoro dece vikendom kada je cela porodica na okupu kod kuće? Tu je red slaniša, red slatkiša, a recept Mirke Vasiljević za zdrave krem bananice ili čokoladne kako ona kaže, sigurno ćete isprobati.
Svako od njenih mališana ima različit ukus kada je hrana u pitanju, a ovo je nešto što svo četvoro obožavaju te kad god ima malo vremena a deca traže slatko, glumica se baca na pripremu ovog dezerta.
Podsetimo, Mirka se još kao mlada istakla kao talentovana glumica, ali je publika prepoznaje i kao veštu domaćicu. Kako i sama kaže, uživa u kuvanju i boravak u kuhinji joj ne pada teško.
Potrebna su vam dva do tri sastojka da napravite slatkiše koji za celu porodicu a da nešto ostane i ako vam navrate nenajavljeni gosti.
Sastojci:
3-4 banane
200gr čokolade sa velikim procentom kakaa
kokosovo ulje (po želji)
Pročitajte Mirka Vasiljević jutro započinje u teretani - Pobedila sam sebe danas, osećaj je sjajan!
Priprema:
Otopiti čokoladu u koju proizvoljno možete dodati kašičicu kokosovog ulja, banane iseći po sredini pa na pravougaone parčiće.
Uvaljati banane u čokoladu, staviti na pleh pa u zamrzivač da se zalede nekoliko sati.
Čim se dovoljno stegnu, spremne su za jelo! Prijatno!
Slične Vesti
I za one sa viškom kilograma: Zdrav hleb Mirke Vasiljević, gotov za 15 minuta
Recept Mirke Vasiljević za zdrav hleb
20/03/2025Saznajte više
Tako to radi majka četvoro dece: Mirka Vasiljević oduševila receptom za pitu sa tost hlebom
Recept Mirke Vasiljević za pitu sa tost hlebom
06/03/2022Saznajte više
Pročitajte još
Recept Mirke Vasiljević za zdrave krem bananice, dva sastojka i pet minuta vremena
Recept Mirke Vasiljević za zdrave krem bananice je jednostavan, deca će sigurno obožavati zamenu za kupovne slatkiše
10/08/2025Saznajte više
Kako da napravite picu kao Megan Markl, recept za svaki dan
Napravite picu kod kuće po omiljenom receptu Megan Markl – lako, brzo i sa stilom
09/08/2025Saznajte više
Sladoled torta od tri sastojka spremna za 5 minuta
Sladoled torta od tri sastojka spremna za 5 minuta, idealna poslastica za visoke letnje temperature
07/08/2025Saznajte više
30 godina kasnije: Doručak princeze Dajane hit na TikToku
Saznajte šta je bio omiljeni doručak princeze Dajane i zašto je ova zdrava navika postala popularna širom sveta
07/08/2025Saznajte više
Malta – putovanje kroz vreme
06/08/2025Saznajte više
Belgrade Music Week zauzima LIDERSKU POZICIJU na svetskoj festivalskoj mapi: Osvojio globalno priznanje rame uz rame sa bendom COLDPLAY
Belgrade Music Week festival, u organizaciji kompanije SKYMUSIC, osvojio je bronzu u kategoriji Event Marketinga prestižnoj svetskoj smotri Eventex Awards 2025
06/08/2025Saznajte više
Komentari (0)