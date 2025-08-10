Recept Mirke Vasiljević za zdrave krem bananice, dva sastojka i pet minuta vremena

Šta sprema majka četvoro dece vikendom kada je cela porodica na okupu kod kuće? Tu je red slaniša, red slatkiša, a recept Mirke Vasiljević za zdrave krem bananice ili čokoladne kako ona kaže, sigurno ćete isprobati.

Svako od njenih mališana ima različit ukus kada je hrana u pitanju, a ovo je nešto što svo četvoro obožavaju te kad god ima malo vremena a deca traže slatko, glumica se baca na pripremu ovog dezerta. vasiljevic_mirka/instagram

Podsetimo, Mirka se još kao mlada istakla kao talentovana glumica, ali je publika prepoznaje i kao veštu domaćicu. Kako i sama kaže, uživa u kuvanju i boravak u kuhinji joj ne pada teško.

Potrebna su vam dva do tri sastojka da napravite slatkiše koji za celu porodicu a da nešto ostane i ako vam navrate nenajavljeni gosti.

Sastojci:

3-4 banane

200gr čokolade sa velikim procentom kakaa

kokosovo ulje (po želji)

Priprema:

Otopiti čokoladu u koju proizvoljno možete dodati kašičicu kokosovog ulja, banane iseći po sredini pa na pravougaone parčiće.

Uvaljati banane u čokoladu, staviti na pleh pa u zamrzivač da se zalede nekoliko sati.

Čim se dovoljno stegnu, spremne su za jelo! Prijatno!

@mirka_vasiljevic Zdrave čokoladne bananice - ukusni slatkiš koji će vam se sigurno dopasti. ✨ Potrebno je: 3-4 banane i 200gr otopljene čokolade sa većim % kakaa u koju možete dodati i kašičicu kokosovog ulja. Pišite mi kako vam se dopada! ♬ original sound - mirka_vasiljevic










