Zavirite u luksuznu kuhinju Anje Valente, četvorogodišnja Indija Rouz majstor je za dečju picu (foto)

Anja Valente sjajno se snalazi u kuhinji

Da je Anja Stojković pravi umetnik za dekorisanje enterijera pred velike porodične zabave svima je odavno poznato. No, mlađa ćerka legendarnog Piksija poseduje još neke talente. Zahvaljujući foto-zapisima na „Instagramu“ možemo da vidimo da se savršeno snalazi i sa šerpama, loncima, rernama...

No, šefica kuhinje ima i asistenta od poverenja. To je njena starija ćerka Indija Rouz, mali porodični pica-majstor. Tako su nedavno za večeru osmislile specijalitet koji bismo mogli da nazovemo „smajli pica". Na testu „ofarbanom" kečapom Indija je napravila oči, nos i usta od čeri-paradajza, komadića sira, šunke i još nekih sastojaka. Nema sumnje da su se Anja i trogodišnja devojčica sjajno zabavile, a uz to su ostale ukućane oduševile ukusnom večerom.

Kada je došlo vreme za spavanje, Anja nam je pokazala šta čita devojčicama pre nego što utonu u san. Na policama su priče o Pinokiju, princezi na zrnu graška, Grinču, jednorogu, lavovima, vukovima, čak i Odri Hepbern.