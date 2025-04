Katarina Radivojević salo nema, ovo je razlog, žene već danas kreću sa tim

Katarina Radivojević je 29. marta napunila 46 godina, ali njen seksepil kroz vreme kao da raste!

Naime, čuvena Zona Zamfirova vrlo suvereno gazi petu deceniju, te se mnoge dame pitaju kako joj polazi za rukom da izgleda tako dobro uprkos svemu. Marija Mlađen/ATAImages

Iako zagovara pirodan izgled, zanosna glumica je otvoreno priznala da neke estetske korekcje radi već godinama, ali samo kako bi održala mladolik izgled što duže. To radi vrlo umereno, ističući da joj je mimika veoma važna zbog posla.

Baš nedavno se pojavio Katarinin snimak iz jedne ordinacije, te je tada glumica otkrila da radi botok čitavu deceniju!

- Mislim da već deset godina radim botoks. Ali, prvo je bio malo botoksa, tada me je manje bolelo, sad sve više i više boli. Godine sa sobom nose bol. Mi smo se u startu dogovorili da zbog posla kojim se bavim i onoga što je meni važno, da mimiku uvek sačuvam. Mogu da se namrštim, da se nasmejem, nikad nismo preterivali - rekla je Katarina Radivojević na snimku koji je objavljen na Instagram stanici klinike za ulepšavanje.

Glumica je baš i naglasila da jo je izički izgled svakako pomogao u karijeri i da bi sve osobe koje se bave javnim poslom trebalo da izgledaju negovano - sa tom granicom da „izgledaju dobro za svoje godine, a ne deset ili petnaest mlađe“. Sa druge strane, njenoj lepoti nisu mogli da odole ni mnogi muškarci.

- Ja sam tip koji ne ume ništa da sakrije, tako da sam uvek iskrena sa svojom publikom. Mislim da je za moj izgled najviše zaslužna genetika i sve bi vam bilo jasno kada biste videli moje roditelje... Ne bih da se hvalim, ali ja sam i celog života vežbala. To je pomoglo mom telu da bude u tonusu i onda kada zbog obaveza ne stignem da treniram dve ili tri nedelje. Telo pamti i uspeva da zadrži dobru formu - kaže Katarina.

Ističe da se skorz prepušta svom lekaru, u čije znanje i stručnost beskrajno veruje, kada je u pitanju nega lica. Smatra da je veliki esteta i profesionalac, i ume sve da uradi umereno, na pravi način.

- Pomalo radimo botoks, toliko da i dalje mogu da se namrštim jer to moram zbog posla. Slažemo se da je manje - bolje. Tretirali smo celo čelo i malo oko očiju, bore smejalice.

Ja imam godine i to je nešto što se vidi. Imam izuzetno svetle oči i škiljim, pa kada se leto približi kraju, vidi se poneka bora viška. On mi tada kaže: Krenula je bora. Tada dodamo botoks, ako ništa ne snimam - rekla je glumica, koja svoj dobar izgled upotpunjuje i postom, smatrajući da je nega iznutra jako bitna. Filip Cvetković

Istakla je da se rodila sa punijim usnama, iako su mediji često spekulisali da ih je povećavala, kao i sa velikim očima, te jakom vilicom i jagodicama.

- Nije bilo potrebe da nešto menjam. Razumem devojke kojima intervencije daju samopuzdanje, ali to bi trebalo da se uradi sa merom i ne bi trebalo preterivati. Moje iskustvo je pokazalo da žene koje puno toga menjaju na sebi, to rade jer nisu sigurne same sa sobom. Kada biste videli mog tatu bilo bi vam jasno da su moja usta prirodna. On je ostario ali i dalje ima ta usta- napomenula je umetnica.

Čak joj je agentkinja iz Moskve rekla da jedan producent nije mogao da veruje da ima toliko godina i da je mislio da je mnogo toga korigovala na licu, te da njene usne i jagodine sigurno nisu prirodne.

- Moja nega podrazumeva samo kremu, ništa specijalno. Volim japansku kozmetiku. Redovan san je takođe važan za izgled i trudim se da uvek spavam osam sati. Nisam čak ni zube izbeljivala - priča dama besprekornog stila.

Jedina razlika u odnosu na njene dvadesete godine je to što sada ima išijas.

- Razlika u odnosu na moje dvadesete je u tome što tada nisam morala da, čim ustanem, dvadeset minuta u parteru radim vežbe za leđa. Imam išijas koji je iz akutnog prešao u hronični pa moram svakog dana da radim vežbe, ali s njima mi je život lepši, lakši i manje bolan.

A kakva je ishrana Katarine Radivojević?

Ishrana Katarine Radivojević za top liniju zaista daje efikasne rezultate, a može svaka žena da je se pridržava. Izuzetno vodi računa šta jede, veoma retke su prilike kada sebi dopusti da se opusti.

U poslednjih nekoliko godina primetila je da joj smeta gluten, pa se trudi da ga izbaci iz svoje ishrane. Testeninu je izbacila iz svakodnevice, a ako je jede, trudi se da to bude pirinčana ili kukuruzna. Takođe, kad god može, izbegava mleko i mlečne proizvode, ali pije sirutku koja je dobra za mišiće, ali i za čišćenje jetre. Marija Mlađen/ATAImages

Ako se dogodi da nekoliko dana jede nezdravu ili manje zdravu hranu, lepa gumica tada primeni detoks tretmane prema dr Šulcu.

Ujutru sedam dana na prazan stomak pije po dva decilitra soka od limuna, pomorandže ili grejpa koji u blenderu pomeša s 3-4 čena belog luka i 3-4 kašike maslinovog ulja, a može se dodati i malo đumbira. Kasnije popije pola litre detoks čaja. Tokom detoksikacije jede normalno, ali ne jede teške obroke.

- Nakon završenog tretmana osećam se bolje, a ten mi blista. Koža puno govori o stanju organizma, a kod mene je to posebno izraženo - otkrila je jednom prilikom Radivojevićeva.

DORUČAK

Ujutru pije mlaku limunadu koja je jako dobra za razgradnju masnoća i metabolizam generalno. Zatim pojede neko voće, ali uglavnom sezonsko, ono koje raste u kraju u kojem se trenutno nalazi. Slede musli ili ovsena kaša sa sojinim ili pirinčanim mlekom. Možete da joj dodate svašta – granolu koja pozitivno deluje na probavu, semenke lana, suvo voće, kakao jer sadrži puno mineral. Potom pije kafu.

RUČAK

Oko podneva je vreme za testeninu (kukuruz, prinač), a često je izbor kinoa ili pirinač u kombinaciji s povrćem ili mesom.

VEČERA

Glumica obično večera do 19 h, ali u skladu sa obavezama pravi izuzetke. Najčešće jede biftek ili piletinu i salatu, a voli i domaća jela, poput đuveča. Dogodi se da zbog toga što snimanje traje duže od planiranog oseti glad, zato uvek kod sebe ima sirovi badem ili lešnik, crnu čokoladu.

A uz što zdraviju ishranu i dobru negu tela, za njen odličan izgleda zasluđan je u dobar provod sa prijateljima koji joj uvek popravi raspoložen