U 46 godini bikini joj savršeno stoji: Ovo je tajna lepote Katarine Radivojević

Izgled Katarine Radivojević je besprekoran
Katarina Radivojević prvi put je stala pred kamere još kao devojčica, u seriji "Policajac sa Petlovog brda". Od tada do danas ostvarila je brojne uloge.
Lepa glumica već duže vreme živi na relaciji Amerika-Srbija, a kako retko daje intervjue o njenom privatnom životu ne zna se previše.
Ovog leta je, ipak, govorila za HELLO!, a u razgovoru se dotakla brojnih tema – od karijere do ljubavi.
Pročitajte Katarina Radivojević - Dobila sam ponudu da napišem memoare!
Katarina Radivojević, između ostalog, pričala je i o svojoj omiljenoj letnjoj destinaciji.
- Bila sam na Adi Bojani, gde već dugi niz godina započinjem svoj odmor. Mnogo volim taj deo primorja, uživam u osećaju da mi "ruža vetrova" ispira dušu i telo od loše energije i problema koji se nakupe. Tamo je i moj fantastični terapeut, Srki Kuzman, pa kad spojim hodanje po plaži, plivanje i masažu dobra forma je zagarantovana. U narednom periodu planiram da otputujem kod prijatelja u Hrvatsku i Italiju.
Sa nama je podelila i najnovije fotografije sa plaže, a na kontataciju da je i dalje prati glas jedne od naših najlepših glumica, odgovorila je:
- Pre svega, hvala na lepim rečima. Svakako znače. Malo mi je neumesno da pričam o tome, ali činjenica je da brinem o sebi. Još uvek nemam svoju porodicu o kojoj bih vodila računa, pa sam svu pažnju usmerila na sebe. (smeh)
Katarina Radivojević, koja je proletos napunila 46 godina, otkrila je itajnu svog izgleda.
- Ujutru obavezno istreniram, volim da mi tako počne dan, posebno otkako sam sa pilatesa prešla na tegove. Osećaj sreće i ispunjenosti nakon dobro odrađenog treninga ne može ni sa čim da se porediti. Zdrava ishrana koja podrazumeva poslednji obrok u šest sati posle podne i izbegavanje glutena – sve je to sastavni deo mog života. Čim ne vodim računa, to se primeti. Da se ne lažemo, u ovim godinama sve je treže zadržati mišiće – poručila je iskreno, pa dodala:
- Ranoranilac sam. Trudim se da rano ustajem i kad sam na odmoru jer volim da se, što se kaže, umijem u moru.
