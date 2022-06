Ekstremno ali ona izgleda neverovatno: Vesna de Vinča 42 dana nije jela, a sada je otišla korak dalje (foto)

Tajna Vesne de Vinče je u gladovanju

Vesna de Vinča, novinarka i vlasnica kompanije „Miss Yu“, još jednom je započela „terapiju gladovanjem“, koja ima za cilj detoksikaciju organizma i apsolutno zdravlje.

Pre godinu dana Vesna je šokirala javnost tvrdnjom da 42 dana nije jela. Tačnije, konzumirala je samo određene supe, sokove, čajeve, sveže voće i povrće. Da to nije samo „prazno slovo na papiru“ jasno je i po Vesninom mladolikom izgledu. Malo ko bi pogodio da će u oktobru proslaviti 65. rođendan.

‒ Šesnaesti dan gladovanja. Kad vas uhvati frka, onda valerijana, nekoliko kapi u vodu. Uostalom, možete da popijete i ceđeni sok. I to je OK. Dr Brojs preporučuje pre svega sok od cvekle (60%), šargarepe i celera. To je nesumnjivo najbolje. Ali, ako niste u situaciji, svaki ceđeni je OK za dugo total gladovanje. Naravno, najviše jednu čašu dnevno. Ujutru zeolit, pa žalfiju. Vodu sa limunom... Uglavnom to. Osećam da gubim na kilaži, ali dobijam u energiji ‒ kaže.

Iako mnogi smatraju da je ovaj tretman ekstreman, Vesna tvrdi da je sve zasnovano na medicinskom i naučnom istraživanju, a svoja iskustva namerava da podeli u knjizi koju priprema.