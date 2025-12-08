Vesna de Vinča ponovo je započela terapiju gladovanjem: Rezultati se već vide i zaslužuju aplauz

Vesna de Vinča, novinarka i vlasnica kompanije “Miss Yu”, još jednom je započela “terapiju gladovanjem”, koja ima za cilj detoksikaciju organizma i apsolutno zdravlje.

Prošli put kada se podvrgla gladovanju čak 42 dana nije jela. Tačnije, konzumirala je određene supe, sokove, čajeve, sveže vože i povrće.

- Svrha gladovanje je čišćenje organizma. Ja ne verujem u efikasnost drugih čišćenja koja su uz hranu – poručila je Vesna, koja se može pohvaliti odličnom linijom i ogromnom energijom.

Od početka tretmana redovno obaveštava pratioce na Instagramu o tome šta unosi u organizam i kako se oseća, a ujedno deli i niz korisnih saveta koji svakome mogu biti od koristi. Boško Karanović

Između ostalog poručuje da treba izbaciti rafinisanu so, ne piti nikada ništa hladno, konzumirati preko dana vodu sa limunom, a ujutru popiti čaj od žalfije sa đumbirom.

Vesna de Vinča pokazala je i koje vežbe primenjuje, a otkrila je i da od 1992. godine redovno konzumira zeolit.

- Čisti otrove, to je njegova prva namena. Dakle, usisava teške metale i radioaktivne supstance, što je naučno potvrđeno – naglasila je Vesna, koja je na koncertu Nenada Kneževića Kneza pokazala kako izgleda posle nedelju dana gladovanja, ali i da joj crni kožni šorts odlično stoji. Boško Karanović





