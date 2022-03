Dobre vibracije Irine Dečermić: Šta je zvučna terapija i zašto je toliko korisna

Zvučna terapija - Dobrim vibracijama do unutrašnjeg sklada

Irinu Dečermić znamo kao cenjenu pijanistkinju i kompozitorku, a nedavno se o njoj u superlativu pričalo i zbog muzike kojom je fantastično „zaokružila“ seriju „Vreme zla“. Međutim, mali broj ljudi zna da skoro dve godine radi terapije zvukom, koje možemo da definišemo kao oblik vibracione medicine, zasnovane na naučnim principima da sve ćelije u našem telu vibriraju – preciznim frekvencijama kada su zdrave i disonantnim kada nisu.

Dok smo u Irininom ateljeu pogledom prelazili preko instrumenata koji izazivaju te vibracije saznali smo da je na ovaj način moguće rešiti ili ublažiti različite probleme, od autizma i depresije do poremećaja pažnje, nesanice, reumatoidnog artritisa. Terapija zvukom može da se posmatra i kao neka vrsta neverbalne psihoterapije. Uz nju je moguće ojačati imunitet jer podiže čitav sistem, a neki dolaze da bi se opustili, harmonizovali ili uradili detoksifikaciju negativnih informacija koje telo prima u energetskom smislu. Ako se pokaže da postoje ozbiljnije blokade u nekim energetskim centrima, rade se preventivne terapije kako organi ne bi oboleli.

Luka Šarac

Kako izgleda tretman?

‒ Počinjemo od pregleda pomoću BIO WELL kamere, koja prikazuje stanje našeg energetskog polja. Ovom metodom obuhvaćeni su svi organi i sistemi u telu, uključujući bio-polje, meridijane i čakre. Kada ustanovimo gde postoje blokade i nedostatak energije, sledi razgovor, zatim prelazimo na terapiju. Legnete na prostirku napravljenu od poludragog kamena ametista, koja proizvodi negativne jone i infracrvene zrake, a istovremeno vas greje. Sve to pruža osećaj dodatne opuštenosti. Potom počinje terapija različitim instrumentima. Prvi korak su muzičke viljuške. Postoji veliki broj setova muzičkih viljušaka, različitih frekvencija. Svi instrumenti napravljeni su za terapijsku upotrebu, a ovo su samo neki od njih: kristalne “pevajuće” bole, zvučne viljuške, bubanj i vibracioni bubanj, monokord, gong…

Da li se tokom tretmana žmuri?

‒ Na očima imate masku koju ste sami odabrali: od ametista, žada, rozenkvarca ili, na primer, pamučnu, u kojoj se nalaze seme lana i lavanda.

Luka Šarac

Koliko terapija traje?

‒ Minimalno jedan sat. Budući da ljudi tada uđu u opuštajuće i isceljujuće teta stanje, neki zaspu, sigurno je da ne mogu posle minut-dva da izađu na ulicu. Posle terapije se pije čaj, a poželjno je i da se podele utisci o tome šta se desilo za vreme tog putovanja zvukom. Suština je da se oslobodite svega što vam stvara nemir i stres. Optimalno je da se uradi deset terapija, ali mnogi često nastavljaju da dolaze.

Da li je tačno da niko nije suviše mlad za terapiju zvukom?

‒ Juče se javila jedna mlada mama koja želi da dovede svoju bebu. Postojala je ideja da se rade grupne terapije za decu, ali je zbog kovida odložena. Mališanima je teško da se opuste, često loše spavaju jer je organizam iziritiran šarenilom i brzinom kojom se informacije smenjuju na telefonima i tabletima. Zbog toga su izgubili fokus što izaziva probleme sa učenjem. Tokom terapije deca su usredsređena na zvuk, na sebe, “čuju” tišinu u sebi, stvaraju slike… Terapija im omogućava da otvore maštu, da se fokusiraju i smire. Dok ste na terapiji uronite u svoj svet zvuka, spajajte se s vibracijama i frekvencijama.

Luka Šarac

Pretpostavljamo da ta terapija ipak nije za svaki tip ličnosti.

‒ Sigurno je da čovek treba da ima afinitet, ali budući da su to prirodni zvuci, vibracije i frekvencije, gotovo svako se prepozna u njima.

Da li je čoveku koji dolazi iz gradske buke teško da uđe u takvo stanje?

‒ Budući da svaki zvuk koji proizvode ovi instrumenti možete fizički da osetite, oni vas odmah osvoje. Frekvencije i vibracije, istovremeno suptilne i moćne, omogućavaju vam da uđete u taj isceljujući prostor.

Kada ste počeli da se bavite terapijom zvukom i kako?

‒ Inspirisali su me moji dečaci, koji imaju trinaest i devet godina. Razmišljala sam o “Mocart efektu”, koji postoji kao metod, a njegova suština je da uz muziku, to jest zvuk, deca mogu ne samo lakše da savladaju gradivo, već da se bolje fokusiraju. Tako sam došla do terapije zvukom, što zvuči pomalo nejasno. Adekvatnije je reći “sound healing”, odnosno isceljivanje zvukom. Luka Šarac

Zvučna terapija - Mocart za dobro raspoloženje

Pomenuli ste da deca i tinejdžeri imaju problem sa fokusom. Kako oni prihvataju dolazak na terapije, a kako reaguju vaši sinovi?

‒ Nekima je vrlo zanimljivo, a što se mojih dečaka tiče prenebregla sam činjenicu da oni hoće da im budem “samo” mama. Ne žele da sa mnom prelaze gradivo, da vežbaju klavir ili uče jezik. Mlađi mi je, doduše, rekao da će kad bude imao 13 godina, što mu valjda deluje dovoljno ozbiljno, naučiti ovo što ja znam i meni raditi terapije da bih bila zdrava i dugo živela. Starijem se jedino dopada ideja da mi bude asistent. (smeh)

Dok pričamo čuje se cvrkut ptica. Postoji li muzika koju bismo mogli da slušamo kad dođemo kući, kako bismo se oslobodili svakodnevnog stresa?

‒ Mocart je idealan za to jer koristi visoke frekvencije koje utiču na dobro raspoloženje. Navikla sam na ptičice, uvek ih pustim dok radim sa zvučnim viljuškama jer one proizvode vibraciju, ali se ne čuju. Zanimljivo je koliko ritam može da utiče na naš doživljaj. Kad radite primenjenu muziku, na primer za seriju ili film, samo mala promena tempa kod gledalaca će izazvati znatno drugačiji doživljaj scene. Slično je i sa promenom tonaliteta. Ukoliko istu melodiju iz D-mola prebacite u G-mol, doživljaj više neće biti isti.