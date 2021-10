Snovi Biljane Obradović u trenutku su se srušili: Nažalost, otkrili su mi tumor od 11 centimetara

Bolest Biljane Obradović i Nine Kolundžije promenila je njihove živote

Poznate voditeljke i novinarke Biljana Obradović i Nina Kolundžija gostovale su na televiziji K1 u emisiji „Kec na jedanaest“ i sa gledaocima podelile svoje priče o borbi sa cističnim tumorom pankreasa koji su obe, pukom srećom, otkrile na vreme. Želele su da svojim iskustvima skrenu pažnju javnosti o važnosti redovnih, godišnjih sistematskih pregleda jer je svaka bolest koja se otkrije na vreme – izlečiva.

- Sve je veći broj žena u plodnim godinama koje obolevaju od cističnog tumora pankreasa, naročito oko četrdesete godine života. Ja uopšte nisam imala simptome. Osećala sam hronični umor ali smatrala sam da je to zato što radim dva posla. Takođe, lekari su to objašnjavali time što imam hipotireozu. Otišla sam na redovni ginekološki pregled i zamolila lekara da mi pregleda i bubrege jer zbog posla, sa timom „Partizana“, često na hladnom i otvorenom kada su utakmice provodim mnogo vremena. Kazao mi je da imam „nešto ogromno u stomaku“ i ispostavilo se kasnijim pregledima da imam tumor veličine 11 centimetara - kazala je Biljana.

Kako je rekla Biljana, oduvek je vodila zdrav život, trenira i zdravo se hrani, te da stil života uopšte ne mora imati veze sa bolešću.

- Svi smo umorni ali to stalno pravdamo poslom, a taj umor može da maskira neka ozbiljna oboljenja. Pankreas je izuzetno važan organ za ceo naš organizam, ali simptoma najčešće nema. Nažalost, kada se pojave, tada je već kasno. Zato apelujem na sve da ne propuštaju sistematske preglede. Najmanje jedanput godišnje pregledajte se od glave do pete. Moj tumor bio je toliki zato što je godinama rastao, a ja to nisam znala. Ninin tumor bio je veličine tri centimetra – kazala je Biljana na K1.

Nina Kolundžija rekla je da ni ona nije imala nikakve simptome bolesti.

- Ja sam na redovnom sistematskom pregledu koji obavljamo na poslu kontrolisala polip na žučnoj kesi. Lekar mi je tada uočio promenu na pankreasu za koju se ispostavilo da je cistični tumor. Benigni srećom, ali ako se ne otkriju na vreme oni postaju maligni. Moja nesreća bila je ta što sam za tumor saznala tokom korone, tako da sam na intervenciju, jer nisam bila hitan slučaj, čekala punu godinu – kazala je Nina u emisiji „Kec na jedanaest“. – Ali, imala sam i tu sreću da poznajem Biljanu s kojom sam u kontaktu zbog posla i hvala joj na tome što me je uputila kod sjajnog dr Nikice Grubora koji nas je obe operisao.

Kolundžija je kazala da iako je njen oporavak tekao „školski“, bez ikakvih komplikacija, u bolnici je provela čak 17 dana.

- I moj apel je da ne propuštate kontrole jer vam jedan ultrazvuk stomaka godišnje može spasiti život – poručila je Nina. printscreen youtube