Nina je pre dve godine pobedila tumor, sada ima novi povod za slavlje

- Otišla sam na kontrolu nečeg bezazlenog, a saznala sam da je problem nešto drugo. U početku čak nisam ni slutila koliki. Na ultrazvunom pregledu doktorka mi je zabrinuto rekla da imam nešto što liči na cistu na pankreasu, ali da su potrebne detaljne analize kako bi se ustanovilo o čemu je zaista reč – pričala je Nina za magazin Story.

Ispostavilo se da je re o benignom tumoru, a na operaciju je čekala godinu dana. Srećom, period borbe za zdravlje sada je iza nje.

Nina se vratila svojim uobičajenim aktivnostima, posvetila se porodici – suprugu Aleksi i sinu Luki, kao i poslovnim obavezama.

Početkom godine dobila je priznanje “Branka Prelević”, za najbolju sportsku novinarku, a sada je stigla još jedna potvrda njenog rada. Tačnije, postala je PR košarkaške reprezentacije Srbije. Youtube Screenshot/Prva

Tim povodom prvi intervju dala je kolegama iz svoje rodne Bačke Palanke, koji su ponosni na njenu karijeru.

- Nastaviću da se bavim novinarstvom jer je to moja ljubav. Nikada to nisam doživljavala kao posao, niti obavezu, i mislim da se to vidi. Posao PR-a reprezentacije će biti dodatni izazov jer ću biti sa druge strane i potruditi se da olakšam povezivanje kolega i koleginica i članova reprezentacije.

- Ujedno, nastojaću da divnu sliku koju imamo o našem nacionalnom timu učinim još lepšom – poručila je Nina Kolundžija u razgovoru za “Nedeljne novine”.