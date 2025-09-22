Razvod u britanskoj kraljevskoj porodici, pukla bruka posle 19 godina braka

Razvod u britanskoj kraljevskoj porodici glavna tema u svim medijima! Naime, Lord Nikolas Vindsor (55) i njegova supruga Paola Frankopan navodno su se razdvojili posle skoro dve decenije braka.

Iako razvod nije zvanično potvrđen, brojni kraljevski izvori navode da par već neko vreme živi odvojeno, što potvrđuju i njihova odsustva sa zajedničkih javnih događaja. Posebnu pažnju javnosti izazvao je izostanak lejdi Paole sa sahrane njegove majke, vojvotkinje od Kenta, što je dodatno pojačalo spekulacije o krizi u braku.

Par, koji je svoje "da" izgovorio 2006. godine, zajedno je odgajio tri sina – Alberta, Leopolda i Luja.

- Veoma je tužno, ali par je već neko vreme razdvojen - izjavio je porodični prijatelj, naglašavajući koliko je situacija ozbiljna. Photo by Andreas Rentz/Getty Images

Brak su sklopili 2006. godine civilnom ceremonijom u Londonu, a zatim verskom ceremonijom u Vatikanu — događaj koji je privukao pažnju zbog činjenice da je bio jedan od prvih katoličkih kraljevskih venčanja u modernom dobu.

Među izvorima se često navodi da, iako su razdvojeni, neće se formalno razvesti zbog svojih konzervativnih uverenja. To znači da će mnogi aspekti njihovog zajedničkog života ostati neobjavljeni dok oni sami ne donesu odluku.

Lord Nikolas je najmlađi sin princa Edvarda, vojvode od Kenta, i nedavno preminule Katarine, vojvotkinje od Kenta. Vojvotkinja je preminula 4. septembra u 92. godini u Kensingtonskoj palati, a njen odlazak bio je prvi veliki događaj na kojem je par bio razdvojen pred javnošću. Photo Aaron Chown – Pool Getty Images









