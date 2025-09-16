Kralj Čarls, Vilijam i Kejt ujedinjeni u bolu

Kejt Midlton, princ Vilijam i kralj Čarls prisustvovali su u Londonu sahrani vojvotkinje od Kenta. Poslednjem ispraćaju uvaženog člana britanske kraljevske porodice.
Kao i obično, svi pogledi bili su usmereni ka Kejt, a svetski mediji preneli su da je na sahrani nosila crnu haljinu u kojoj se 2021. godine pojavila na sprovodu princa Filipa u Vindzoru. Osim toga, svi su primetili da je ponela bisernu ogrlicu koja je nekad pripadala kraljici Elizabeti.
Na sahrani nije viđena kraljica Kamila, koja je odsustvovala iz opravdanih razloga. Zvaničan razlog njenog nedolaska je zdravstvene prirode, tačnije teška upala sinusa.
- Njene misli i molitve biće uz vojvodu od Kenta i celu porodicu – navedeno je u saopštenju Bakingemske palate.
Katarina, vojvotkinja od Kenta, bila je udata za princa Edvarda, vojvodu od Kenta, prvog rođaka kraljice Elizabete II. Preminula je 4. septembra u 92. godini u Kensingtonskoj palati okružena porodicom.
Na katoličanstvo je prešla 1994. godine, a njena sahrana u Vestminsterskoj katedrali je prva katolička sahrana održaana za člana kraljevske porodice u modernoj britanskoj istoriji. Počivaće na Kraljevskom groblju u Frogmoru, Vindzor.
Svetskim medijima nije promakao ni trenutak kada su se kralj Čarls srdačno pozdravio sa Kejt Midlton, poljubivši je u obraz. Tim gestom je, pred svima, pokazao koliko ceni snaju.
