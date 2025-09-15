Ekskluzivno! Emotivan susret princa Harija sa ocem Čarlsom: Uzelo je svoj danak, naneta je nepravda

Bio je to ponovni susret koji je vojvoda od Saseksa sa nestrpljenjem priželjkivao, prilika da razgovara licem u lice sa svojim ocem, koga nije video 19 meseci. A kada se prošle nedelje pridružio kralju na privatnom čaju u Klarens Hausu, njegova poseta je odmah dospela u svetske vesti.
Sastanak je već neko vreme bio „razmatran“, saznaje britanski HELLO!, i ostalo je prazno vreme u dnevnicima oba muškarca, ali nijedna strana nije želela unapred da otkriva da li će se to dogoditi.
Međutim, Harijevo opuštenije i veselije držanje u danima koji su prethodili njegovoj poseti Klarens Hausu navelo je neke posmatrače da zaključe da je to samo pitanje vremena. U tom slučaju, Bakingemska palata je potvrdila da se vojvoda pridružio ocu na privatnom čaju tek kada je njegov automobil izašao iz kapije, 54 minuta nakon što je fotografisan kako stiže. Možda je bilo kratko, ali za Harija, koji nije krio svoju želju za pomirenjem sa ocem, poseta je došla kao dobrodošao podsticaj.
- On bi želeo vezu sa svojim ocem. U to nema sumnje - kaže izvor koji poznaje Harija dugi niz godina.
- Ne mislim da je potpuno odustao od ideje da oseća da mu je institucija nanela nepravdu na određene načine, ali bi radije imao priliku za pomirenje. Vremenom, sve se smiruje, posebno kada su bliski članovi porodice bolesni; to donekle fokusira um. Spreman je da bude malo mirniji sa stvarima, umesto da se stalno bori. To je uzelo svoj danak.
Kralj je ugostio svog mlađeg sina između investiture za preživelog Holokausta Manfreda Goldberga i audijencije kod Pitera Malinauskasa, premijera Južne Australije, nakon što se vratio u London iz Balmorala na sastanak tajnog saveta u palati Sent Džejms.
- Svakako će biti srećan što se to dogodilo - kaže kraljev biograf Robert Hardman za britanski HELLO!.
- Siguran sam da bi voleo da više viđa Harija, i, naravno, svoje unuke.“ Autor knjige „Čarls III: Novi kralj, novi dvor – priča iznutra“ dodaje:
- Mislim da je ohrabrujuće što su prešli sa 'bez razgovora' na sastanak licem u lice, ali svako dugoročnije rešenje bi moralo da se razgovara i sa princom Vilijamom, a čini se da se ta situacija kreće veoma drugačijim tempom.
Smatra se da princ od Velsa nije imao nikakav kontakt sa svojim bratom poslednjih nekoliko godina, usred posledica Harijevih raznih televizijskih intervjua i njegovih memoara, „Spare“.
Na dan kada je njegov brat upoznao Čarlsa, Vilijam je bio na angažmanu u Velsu. Hari je, u međuvremenu, imao svoj gust raspored sastanaka i angažmana koje je trebalo da obavi, a neke od njih su planirane mesecima.
To jutro je proveo na kvartalnom sastanku sa predstavnicima svih svojih dobrotvornih organizacija i organizacija sa sedištem u Velikoj Britaniji, pre nego što se uputio u Centar za proučavanje povreda od eksplozija na Imperijal koledžu u Londonu. Tamo je objavio donaciju od 500.000 dolara (370.000 funti) iz svoje fondacije Arčvel za projekte koji podržavaju povređenu decu iz Gaze i Ukrajine, uključujući pomoć Svetskoj zdravstvenoj organizaciji u evakuacijama i radu na razvoju proteza.
Dok je odlazio, rekao je dobrodošlima: „Moram da idem; mnogo kasnim“, pre nego što se usred gustog saobraćaja uputio ka Klarens hausu. Nakon susreta sa kraljem, stigao je sa skoro 40 minuta zakašnjenja na prijem za sponzore i pristalice Fondacije „Inviktus igre“ u neboderu Gerkin, gde su ga pitali kako mu je otac. „Da, odlično je, hvala vam“, odgovorio je.
U govoru se našalio na račun svog dugog putovanja preko Londona, rekavši:
- Mislim da je cela ova stvar malo odložena, tako da ste u ovom trenutku svi preopterećeni – što je sve vreme bio deo plana, zaglavljeni ovde na vrhu Gherkina.
- Bio je u odličnoj formi - rekao je jedan učesnik za HELLO!. „Činilo se da je zaista srećan što je tamo.“
Vojvoda je doleteo u London 8. septembra, na treću godišnjicu smrti svoje bake, kraljice Elizabete II, i otputovao je pravo u Vindzor da oda počast, položivši venac i cveće na njen grob u Spomen-kapeli Džordža VI u kapeli Svetog Đorđa.
Uprkos neizbežnom vremenskom zastoju nakon dugog noćnog leta, bio je pun energije nekoliko sati kasnije, kada je stigao na 20. godišnju dodelu nagrada WellChild u centru Londona, uputivši se pravo da se sastane sa mladim pobednicima i njihovim porodicama pre ceremonije. Govoreći ekskluzivno za HELLO! nakon ceremonije, otvoreno je govorio o tome kako je postajanje oca produbilo njegovu empatiju prema porodicama koje podržava ova dobrotvorna organizacija.
- Kada i sami postanete roditelj, sve se menja -, rekao je.
- Dovoljno je emotivno, ne biti roditelj i videti kroz šta te porodice prolaze. Ali onda kada imate svoju decu, kada očekujete svoju decu, tada vas to zaista pogodi. Sećam se jedne od tih godina, zagrcnuo sam se na bini, i to je bilo upravo to: toliko sam zahvalan što imam zdravu decu.
