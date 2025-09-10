Princ Hari i kralj Čarls posle 18 meseci ponovo zajedno: Susret i zagrljaj koji je čekao ceo svet

Ceo svet bruji o susretu oca i sina! Princ Hari se sastao sa ocem, kraljem Čarlsom, posle 18 meseci.

Stigao je danas u kraljevsku rezidenciju u Londonu, gde je monarh doputovao iz Škotske. Od februara prethodne godine otac i sin se nisu sreli niti zagrlili. (Photo by Cameron SmithGetty Images

Kralj Čarls doputovao je danas iz Balmorala, gde je na treću godišnjicu smrti svoje majke (8. septembar) kraljice Elizabete II, obeležio Accession Day.

Princ Hari je istog dana posetio grob kraljice u Vindzoru, dok su u isto vreme princ Vilijam i Kejt Midlton boravili u Berkširu, bili su udaljeni svega 12 km ali se nisu sreli.

Očekuje se da će današnji sastanak biti korak dalje ka boljim odnosima Harija i dinastije iako se mnogi pitaju zašto se sin i otac ovako zvanično sastaju. Time se šalje važna poruka javnosti. kako je više puta isticano, Čarls III želi da uskladi nesuglasice sa sinom. Želju za pomirenjem izražavao je i Hari, ali ponekad na čudan način, poput izjave da bi voleo da se vidi sa ocem jer ne zna koliko vremena je kralju ostalo.

Ipak, dosta pitanja pokreće činjenica da se Hari i Čarls uglavnom sreću na ovako zvanična način, makar koliko je javnosti poznato.Nakon susreta pre 18 meseci usledili su novi skandali i nije bilo značajnijeg pomaka u njihovom odnosu, dok se situacija između Harija i Vilijama nije nimalo promenila, nažalost.

Hari ima niz službenih angažmana dok boravi u Velikoj Britaniji. Bukvalno je svaki dan boravka posvetio određenom zadatku.

Page six navodi da bi voleo da se sretne sa bratom Vilijamom, koji ima niz dužnosti tokom svih dana Harijeve posete (slučajno ili ne). Za sada se braća javno ne sastaju, ali obavljaju svoje obaveze, na odvojenim mestima i bez komentara jedan od drugom. (Photo by Cameron SmithGetty Images

Princ Hari posetio je juče College London's Centre for Blast Injury Studies (Centar za proučavanje povreda od eksplozije Imperial College u Londonu), prisustvovao je dodeli nagrada WellChild u Londonu i posetio Community Recording Studio u Notingemu.

Nakon susreta Harija i Čarlsa u februaru 2024. kada su se videli na pola sata, desili su se u međuvremenu novi skandali, ali se sve vreme isticalo da bi monarh želeo pomirenje sa sinom, dok su takve pretpostavke pratile priče da je pomirenje moguće jedino ako odbegli princ prestane da blati dinastiju po medijima.









