Princeza Katarina Karađorđević izašla je kao pobednik iz najteže životne bitke!
Naime, krajem prethodne godine saznali smo da supruga princa Aleksandra Karađorđevića boluje od raka pankreasa usled čega je hitno operisana.
Hirurški zahvat bio je uspešan u Univerzitetskom medicinskom centru u Pitsburgu (UPMC), navodilo se tada u saopštenju Kraljevskog dvora. Posle lekarskih konsultacija, njen medicinski tim je utvrdio da je hitna intervencija neophodna i izrazio optimizam u vezi sa prognozom, saopštio je Dvor.
Princeza Katarina Karađorđević poručila je tada da je duboko zahvalna na izuzetnom zalaganju zdravstvenih radnika u UPMC-u, kao i da posebno ceni stručnost i podršku svog hirurga, anesteziologa i medicinskog osoblja, koj su bili od presudnog značaja tokom njenog lečenja.
A danas su sa Belog Dvora stigle najlepše moguće vesti, a to je da se NjKV i zvanično uspešno izborila sa karcinomom i da će se nešto kasnije prvi put pojaviti u Beogradu posle duže vremena:
- Moja supruga, NjKV Princeza Katarina vratila se u Beograd, u naš dom, Kraljevski Dvor, izlečena od raka nakon desetomesečnog lečenja i oporavka. Njen povratak nije samo lična pobeda, već i trenutak duboke zahvalnosti za ljubav i molitve koje su je nosile kroz ovo iskušenje.
Prvo javno pojavljivanje moj supruge posle bolesti u Beogradu biće danas. Ovo je veoma značajan događaj, a detalji će uskoro biti objavljeni. Čak i tokom borbe sa karcinomom ona nikada nije prestala sa svojim humanitarnim radom.
Princeza je izrazila duboku zahvalnost lekarima, medicinskim sestrama i osoblju u Centru za rak „Memorial Sloan Kettering Cancer Center” u Njujorku i u UPMC-u u Pitsburgu. „Njihove ruke donele su mi isceljenje, a njihovo saosećanje hrabrost“, rekla je.
Sa emocijama je govorila o ogromnoj podršci koju je dobijala iz celog sveta. „Desetine hiljada molitvi i poruka stizale su mi u mojim najtežim trenucima, svaku sam nosila u svom srcu. Saznanje da nisam sama davalo mi je snagu kada sam se osećala nemoćno. Nikada ne bih uspela bez ljubavi moje porodice, mojih prijatelja i svih koji su bili uz mene.“
Čak i u najtežim trenucima, moja supruga nije zaboravila one kojima je potrebna. „Ono što me je najviše održavalo bila je svest o svima kojima sam potrebna i o mojoj humanitarnoj misiji. Ta misao dala mi je snagu da se borim, da se oporavim i da se vratim kući. Moj najveći san tokom svih ovih meseci bio je da se vratim u zemlju koju volim.“
Princeza je iskoristila ovaj trenutak da podseti na značaj opreza i nade u borbi protiv raka. „Rak ne pogađa samo telo, on iskušava duh. Ali rani pregledi spasavaju živote, a nada leči srca. Moja želja je da niko ne izgubi ni jedno ni drugo.“
Suznih očiju i sa nadom u srećne godine koje dolaze, moja supruga je istakla radost povratka: „Prošetati ponovo Beogradom, biti blizu ljudi koje volim, to je najveća radost. Duboko sam zahvalna svojoj porodici, prijateljima i svakoj duši koja me je podigla u molitvi. Pomoć ljudima uvek je bila u mom srcu, a danas je moje srce ponovo kod kuće. Radujem se godinama radosti, službe i zajedničke nade sa narodom - piše u zvaničnom saopštenju kraljevske porodice.
