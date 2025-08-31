Poslednjeg dana avgusta 1997. godine, u podvožnjaku pored mosta Alma u Parizu, ugašen je život jedne od najuticajnijih žena svih vremena.

Princeza Dajana nastradala je u saobraćajnoj nesreći zajedno sa tadašnjim partnerom Dodijem al Fajedom i vozačem Anrijem Polom, dok je njen telohranitelj Trevor Ris Džouns zaradio teške povrede, ali je uspeo da se oporavi. Profimedia

Bodigard nije pričao o ovom slučaju jer se ničega ne seća. Pamćenje mu se ni posle 28 godina nije vratilo. No, postoji nekoliko ljudi koji su svedočili poslednjim trenucima njenog života pa smo tako saznali koje su to bile poslednje reči princeze Dajane.

Među njima je i vatrogasac Gzavije Gurmelon. Sa kolegama je brzo stigao na mesto nesreće i pomagao u izvlačenju povređenih iz smrskanog „mercedesa”. Dodi i Anri Pol preminuli su na licu mesta.

Dajana je još bila živa.

Poslednje reči princeze Dajane bile su ove

Automobil je u tunel ušao velikom brzinom, a u pokušaju da zaobiđe drugo vozilo i pobegne paparacima šofer je izgubio kontrolu i udario o betonski stub.

Kola su se potom odbila o suprotni zid. Posledice su bile stravične.

Vatrogasci, policajci i službenici hitne pomoći nisu odmah znali o kome je reč. Nisu prepoznali princezu od Velsa. Poslednja osoba koja je razgovala sa njom bio je upravo Gurmelon. Profimedia

Video je da je živa i da otežano diše, pa se prvo postarao da joj oslobodi pluća kako bi došla do vazduha. U tim trenucima nije mogao da pretpostavi koliko su njene povrede ozbiljne. Vidljiva je bila samo ona na ramenu.

‒ Držao sam je za ruku i rekao joj da bude mirna, da sam tu kako bih joj pomogao. Da budem iskren, verovao sam da će preživeti. Bila je svesna.

Tek kada smo je smestili u ambulantna kola, shvatio sam o kome je reč ‒ ispričao je Gzavije pre nekoliko godina.

‒ O, moj bože, šta se dogodilo ‒ bilo je prvo što je Dajana rekla. I poslednje. Njene poslednje reči na ovom svetu.

Prevezli su je u najbližu bolnicu, „Piti-Salpetrije”, gde je sat vremena kasnije izdahnula uprkos naporima lekara.

Princeza počiva na porodičnom imanju u Altorpu. Malo jezero ovalnog oblika, a u sredini ada do koje se može doći jedino čamcem.

Mesto hodočašća koje svake godine krajem avgusta pohodi na hiljade njenih poštovalaca.

No, grobu skrivenom krošnjama drveća mogu da priđu samo članovi porodice. Ledi Di sahranjena je sa fotografijom svojih sinova, nedavno je otkrio princ Hari u knjizi „Rezerva”. Profimedia









