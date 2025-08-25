Kejt Midlton plavuša! Princeza na meti raznih komentara zbog potpuno novog izgleda FOTO

Iako je godinama bila simbol negovane kose u toplim kestenjastim tonovima, Kejt Midlton, princeza od Velsa odlučila je da napravi iznenađujući preokret kada je reč o njenom fizičkom izgledu.

Na poslednjem pojavljivanju u javnosti pokazala je novu frizuru, tačnije drastično svetliju nijansu koja naginje plavoj, a reakcije javnosti ne prestaju da pljušte. Photo by Joe Giddens - WPA Pool/Getty Images

Na putu ka Balmoralu, gde je sa porodicom otputovala u društvu princa Vilijama i njihove dece, princeza Kejt viđena je u potpuno novom izdanju. Uz osveženu boju kose, pažljivo je uklopila stajling – bordo sako, elegantni šešir i diskretne detalje, čime je još jednom potvrdila status modne ikone.

Kejt je obukla bordo sako marke "Blaze Milano", koji je upotpunila perlicama ukrašenim topom marke "Daniella Draper" i prelepim smeđim šeširom marke "Lock& Co. Hatters", poznatim kao „Betty Boop Hat“.

Već ranije, tokom ovogodišnjeg Vimbldona, primećeno je da su pramenovi Kejt Midlton postali svetliji, ali sada je otišla korak dalje i gotovo u potpunosti prigrlila plavu nijansu. Mnogi su ocenili da izgleda mlađe, osveženije i da joj promena neverovatno prija.

Na društvenim mrežama pojavili su se oduševljeni komentari: „Kejt nikada nije izgledala ovako dobro!“ „Savršena promena, konačno nešto novo i osvežavajuće.“ „Definitivno najlepša princeza današnjice.“

Princ Vilijam, koji je bio za volanom, delovao je smireno i elegantno, dok su njihova deca, Džordž, Šarlot i Luis sedela pozadi u usklađenim odevnim kombinacijama, što je još jednom pokazalo da kraljevska porodica vodi računa i o najsitnijim detaljima.

Jedno je sigurno – princeza Kejt uspela je da svojom novom frizurom pokrene lavinu komentara i postane glavna tema svetskih medija. Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images









