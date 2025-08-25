Iako je godinama bila simbol negovane kose u toplim kestenjastim tonovima, Kejt Midlton, princeza od Velsa odlučila je da napravi iznenađujući preokret kada je reč o njenom fizičkom izgledu.
Na poslednjem pojavljivanju u javnosti pokazala je novu frizuru, tačnije drastično svetliju nijansu koja naginje plavoj, a reakcije javnosti ne prestaju da pljušte.
Na putu ka Balmoralu, gde je sa porodicom otputovala u društvu princa Vilijama i njihove dece, princeza Kejt viđena je u potpuno novom izdanju. Uz osveženu boju kose, pažljivo je uklopila stajling – bordo sako, elegantni šešir i diskretne detalje, čime je još jednom potvrdila status modne ikone.
Kejt je obukla bordo sako marke "Blaze Milano", koji je upotpunila perlicama ukrašenim topom marke "Daniella Draper" i prelepim smeđim šeširom marke "Lock& Co. Hatters", poznatim kao „Betty Boop Hat“.
Već ranije, tokom ovogodišnjeg Vimbldona, primećeno je da su pramenovi Kejt Midlton postali svetliji, ali sada je otišla korak dalje i gotovo u potpunosti prigrlila plavu nijansu. Mnogi su ocenili da izgleda mlađe, osveženije i da joj promena neverovatno prija.
Pročitajte Kensingtonska palata potvrdila srećne vesti - Istina je! Kejt i Vilijam će u decembru...
Na društvenim mrežama pojavili su se oduševljeni komentari: „Kejt nikada nije izgledala ovako dobro!“ „Savršena promena, konačno nešto novo i osvežavajuće.“ „Definitivno najlepša princeza današnjice.“
Princ Vilijam, koji je bio za volanom, delovao je smireno i elegantno, dok su njihova deca, Džordž, Šarlot i Luis sedela pozadi u usklađenim odevnim kombinacijama, što je još jednom pokazalo da kraljevska porodica vodi računa i o najsitnijim detaljima.
Jedno je sigurno – princeza Kejt uspela je da svojom novom frizurom pokrene lavinu komentara i postane glavna tema svetskih medija.
Pročitajte još
Kejt Midlton plavuša! Princeza na meti raznih komentara zbog potpuno novog izgleda FOTO
Kejt Midlton plavuša je nedavno postala, vojvotkinja promenila boju kose, evo kako sada izgleda
25/08/2025Saznajte više
Žuta suknja i žute salonke: Još jedna modna lekcija kraljice Ranije
Modni stil kraljice Ranije je besprekoran
23/08/2025Saznajte više
Princ Filip čestitao rođendan supruzi: Zahvalan sam Bogu što delimo život i porodicu zajedno
Rođendan princeze Danice Karađorđević
17/08/2025Saznajte više
Kensingtonska palata potvrdila srećne vesti: Istina je! Kejt i Vilijam će u decembru...
Kensingtonska palata potvrdila srećne vesti: Istina je! Kejt i Vilijam krajem godine...
16/08/2025Saznajte više
Megan Markl ponela haljinu koju viđate svakog dana na našim damama, uklopila je uz skupocenu ogrlicu
Megan Markl pokazala vrednu ogrlicu i pokazala šta znači stil
15/08/2025Saznajte više
Kejt Midlton je ostala sama: Definitivno KRAJ posle 15 godina!
Kejt Midlton ostala bez lične asistentkinje, ovo je razlog rastanka posle decenije i po zajedničke saradnje
10/08/2025Saznajte više
Komentari (0)