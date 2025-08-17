Princ Filip čestitao rođendan supruzi: Zahvalan sam Bogu što delimo život i porodicu zajedno

Rođendan princeze Danice Karađorđević
Princ Filip Karađorđević javno je čestitao rođendan svojoj supruzi, princezi Danici Karađorđević.
Na svom Instagram profilu objavio je čestitku sa najlepšim rečima. U poruci je napisao:
“Srećan rođendan, Danice. Tvoja ljubav, dobrota i snaga čine svaki dan lepšim i ispunjenijim. Kao majka pokazala si beskrajno strpljenje i nežnost, kao supruga odanost i podršku, a kao čovek dobrotu koja sve nas obogaćuje. Zahvalan sam Bogu što delimo život i porodicu zajedno. Za još mnogo godina radosti i lepih trenutaka.”
Pročitajte Povratak tradiciji je put u budućnost - Princ Filip i princeza Danica, sa decom, u narodnoj nošnji
Princeza Danica Karađorđević, rođena je u Beogradu, 17. avgusta 1986. godine kao Danica Marinković.Ćerka je našeg proslavljenog slikara Milana Cileta Marinkovića, od koga je nasledila umetnički dar.
Diplomirala je grafičkom dizajnu na Akademiji primenjenih umetnosti i slavističkim studijama na Univerzitetu Sorbona. U Londonu je završila master studije grafičkog dizajna.
Od 2017. godine u braku je sa princem Filipom Karađorđevićem. Roditelji su sina Stefana i ćerke Marije.
