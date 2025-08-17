Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Princ Filip čestitao rođendan supruzi: Zahvalan sam Bogu što delimo život i porodicu zajedno

Autor: | 17/08/2025

Rođendan princeze Danice Karađorđević

Princ Filip Karađorđević javno je čestitao rođendan svojoj supruzi, princezi Danici Karađorđević.

Na svom Instagram profilu objavio je čestitku sa najlepšim rečima. U poruci je napisao:

“Srećan rođendan, Danice. Tvoja ljubav, dobrota i snaga čine svaki dan lepšim i ispunjenijim. Kao majka pokazala si beskrajno strpljenje i nežnost, kao supruga odanost i podršku, a kao čovek dobrotu koja sve nas obogaćuje. Zahvalan sam Bogu što delimo život i porodicu zajedno. Za još mnogo godina radosti i lepih trenutaka.”

Princeza Danica Karađorđević, rođena je u Beogradu, 17. avgusta 1986. godine kao Danica Marinković.Ćerka je našeg proslavljenog slikara Milana Cileta Marinkovića, od koga je nasledila umetnički dar.

Diplomirala je grafičkom dizajnu na Akademiji primenjenih umetnosti i slavističkim studijama na Univerzitetu Sorbona. U Londonu je završila master studije grafičkog dizajna.

Od 2017. godine u braku je sa princem Filipom Karađorđevićem. Roditelji su sina Stefana i ćerke Marije.

 

 

