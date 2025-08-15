Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Megan Markl ponela haljinu koju viđate svakog dana na našim damama, uklopila je uz skupocenu ogrlicu

Megan Markl ponela haljinu koju viđate svakog dana na našim damama, uklopila je uz skupocenu ogrlicu

Autor: | 15/08/2025

0

Megan Markl ponovo je privukla pažnju modnog sveta, i to samo jednim modnim detaljem. U novom trejleru za drugu sezonu Netflixovog serijala “With Love, Meghan”, vojvotkinja od Saseksa se, u epizodi u kojoj gostuje španski šef Hose Andres, pojavila u jednostavnoj letnjoj haljini na pruge. 

Ali ono što je zasenilo ceo stajling bila je ogrlica Megan Markl, vredna čak 8.000 dolara.

Kayla Oaddams/ Getty Images

 

Supruga princa Harija, 44-godišnja Megan, u videu nosi prugastu midi haljinu “Blige” brenda Veronica Beard, omiljenog među pripadnicama kraljevske porodice poput princeze od Velsa i Zare Tindal.

Haljina na tanke bretelice, sa srcolikim izrezom i ženstvenim A-krojem, bila je savršen izbor za letnji kadar. Ipak, oči modnih znalaca brzo su prešle na luksuznu ogrlicu koja je blistala na vratu Megan Markl.

Pročitajte Ovako izgleda kuhinja Megan Markl, rustični luksuz s daškom Mediterana

Stručnjaci kažu da je ovakav aksesoar primer kako jedan komad nakita može podići kompletnu pojavu. Ogrlica Megan Markl ovde je više od nakita, ona je stilski pečat.

netflix.com

 

netflix.com

 

U kombinaciji sa jednostavnom haljinom, predstavlja suptilni luksuz i savršeno odražava prepoznatljiv stil vojvotkinje od Saseksa. 

Megan Markl je ponovo dokazala da ume da spoji ležernost i eleganciju. Kao i da skupo ne znači upadljivo, šljašteće i veliko.

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Nataša Stevanović Kirsty Wigglesworth/Getty Images
Tagovi: megan markl ogrlica megan markl emisija megan markl nakit megan markl

Pročitajte još

Najnovije vesti