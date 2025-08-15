Megan Markl ponela haljinu koju viđate svakog dana na našim damama, uklopila je uz skupocenu ogrlicu

Megan Markl ponovo je privukla pažnju modnog sveta, i to samo jednim modnim detaljem. U novom trejleru za drugu sezonu Netflixovog serijala “With Love, Meghan”, vojvotkinja od Saseksa se, u epizodi u kojoj gostuje španski šef Hose Andres, pojavila u jednostavnoj letnjoj haljini na pruge.
Ali ono što je zasenilo ceo stajling bila je ogrlica Megan Markl, vredna čak 8.000 dolara.
Supruga princa Harija, 44-godišnja Megan, u videu nosi prugastu midi haljinu “Blige” brenda Veronica Beard, omiljenog među pripadnicama kraljevske porodice poput princeze od Velsa i Zare Tindal.
Haljina na tanke bretelice, sa srcolikim izrezom i ženstvenim A-krojem, bila je savršen izbor za letnji kadar. Ipak, oči modnih znalaca brzo su prešle na luksuznu ogrlicu koja je blistala na vratu Megan Markl.
Stručnjaci kažu da je ovakav aksesoar primer kako jedan komad nakita može podići kompletnu pojavu. Ogrlica Megan Markl ovde je više od nakita, ona je stilski pečat.
U kombinaciji sa jednostavnom haljinom, predstavlja suptilni luksuz i savršeno odražava prepoznatljiv stil vojvotkinje od Saseksa.
Megan Markl je ponovo dokazala da ume da spoji ležernost i eleganciju. Kao i da skupo ne znači upadljivo, šljašteće i veliko.
