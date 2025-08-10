Kejt Midlton je ostala sama: Definitivno KRAJ posle 15 godina!

Lična asistentkinja i stilista Kejt Midlton, Nataša Arčer podnela je ostavku na to mesto nakon 15 godina službe.

Kako prenosi britanski Tajms, ona bi trebalo da osnuje sopstvenu konsultantsku firmu. List navodi da je ona bila od "neprocenjivog značaja za princezu Kejt" i da joj je pomogla da spoji "tradicionalnu eleganciju sa modernim stilom". Photo by Stefan Rousseau - WPA Pool/Getty Images

Arčer, poznata kao Taš, blisko je sarađivala sa princezom i savetovala je šta da obuče za javne angažmane. Pratila je princezu na nekoliko zvaničnih poseta inostranstvu, uključujući putovanja u Norvešku, Pakistan, Butan i Kanadu.

Arčer, jedna od pomoćnica princeze Kejt Midlton i princa Vilijama koja se najduže zadržala na tom mestu, počela je da radi kao lična asistentkinja za oboje 2010. godine, godine kada su se verili, i u međuvremenu je postala pouzdan član tima, a njeno oko za detalje značilo je da je preuzela ulogu nezvaničnog stiliste.

Ubrzo nakon rođenja princa Džordža 2013. godine, Arčer je stigla u bolnicu Svete Marije u Padingtonu, u Londonu, sa Kejtinim frizerom pre nego što se par pojavio na stepenicama Lindo krila sa svojim sinom. Ona je 2022. godine unapređena u višu privatnu izvršnu asistentkinju.

Arčer je udata za Krisa Džeksona, fotografa koga su kralj Čarls Treći i kraljica Kamila izabrali da ih portretiše na njihovoj 20. godišnjici braka u Italiji ove godine i kome je odobren pristup iza kulisa na dan krunisanja. Par ima dvoje dece.

Kejtina stilistikinja još uvek nije objavila detalje svog novog poduhvata, iako se smatra da je u pitanju privatna konsultantska kuća.

Modni izbori princeze od Velsa Kejt doprineli su onome što su analitičari maloprodaje opisali kao "efekat Kejt", gde se dizajni koje nosi princeza rasprodaju u rekordnom roku. Kensingtonska palata i Arčer su odbili da komentarišu.










