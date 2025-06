Potvrđeno ono čega su se svi plašili: Od ovoga boluje kralj Čarls

Izveštaj, koji je prvo objavila pomoćnica urednika britanskog Dejli telegrafa - žena po imenu Kamila Tomini - u subotu, navodi insajdere koji kažu da bolest kralja Čarlsa uznapredovala te da težak oblik rak ne može biti izlečen modernom medicinom.

Ali zapravo, stvari nisu baš tako loše kao što možda mislite za 76-godišnjeg monarha. To je zato što Tomini u svom izveštaju navodi i ovu ključnu razliku: da rak verovatno neće biti ono što će ubiti Čarlsa. Photo Charles McQuillan/Getty Images

Prema rečima kraljevskog insajdera, oni koji su najbliži kralju i koji su svesni punog obima njegovog zdravstvenog stanja kažu da je verovatno da će dokle god je živ se boriti sa karcinomom ali da on nije smrtonosan do te mere da će mu oduzeti život.

To je važna razlika, jer će rak ostati u njegovom telu do kraja života, a da se ne može ukloniti, a ipak očigledno neće napredovati do te mere da sam po sebi postane smrtonosna pretnja. To je, barem, ono čemu se lekari navodno nadaju za oca princa Vilijama i princa Harija.

Portparol kralja je očigledno odbio da komentariše kada im je Tomini saopštila ovu informaciju, tako da nije bilo nikakve direktne potvrde (ili demanta, uzgred budi rečeno) iz Bakingemske palate.

Ipak, Tomini je dodala još nešto svom izveštaju: da kraljevska porodica već okvirno planira Čarlsov 80. rođendan 2028. godine. Što je dobar znak!

Ipak, iako je ta razlika između „sa“ i „od“ ključna, ovo izveštavanje o Čarlsovom zdravlju uopšte će nesumnjivo ponovo pokrenuti spekulacije da je on trenutno u teškoj situaciji. Chris Jackson/Getty images

Očigledno je da ljudi već dugo ukazuju na njegove ozbiljne zdravstvene probleme. Dakle, ljudi će gotovo sigurno prihvatiti ovu novu tvrdnju i držati je gde god i kako god žele. A onda, naravno, tu je i stalno otuđenje od mlađeg sina sa kojim se mora nositi.

Mnogo toga se dešava u Bakingemskoj palati - i sve je to stresno. Izgleda da u ovom trenutku zaista nema lakih odgovora za Čarlsa, Harija, Vilijama ili bilo koga drugog.