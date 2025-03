Podatak koji je kraljevska porodica krila od svih: Kejt je starija od Vilijama, i to koliko!

Kejt starija od Vilijama ovoliko

Danas važe za jedan od najvoljenijih parova u britanskoj kraljevskoj porodici i svi smatraju da će jednog dana biti dostojni titule kralja i kraljice. Kraljevska bajka Kejt Mildton i princa Vilijama traje već skoro 25 godina.

Budući kralj i njegova supruga su se upoznali 2001. godine, dok je par studirao na Univerzitetu Sent Endruz. Kako je pisao Insider, Kejt se poklonila svom budućem mužu kada su se prvi put sreli, a Vilijam je odgovorio tako što je prolio piće po sebi.

Chris J. Ratcliffe - WPA Pool/Getty Images

Govoreći o njihovoj prvoj interakciji, budući kralj je izjavio:

- Kada sam prvi put sreo Kejt, znao sam da postoji nešto veoma posebno u vezi sa njom, i znao sam da postoji nešto što želim da istražim tamo.

Kako je Kejt godinama kasnije govorila u zajedničkom intervjuu nakon njihove veridbe 2010. godine, bila je stidljiva i pocrvenela je te je pobegla kad je prvi put srela mladog princa.

- Mislim da je rekao (Vilijam) da sam bila jarkocrvena u licu kada sam ga prvi put srela i da sam pobegla - ispričala je vojvotkinja u jednom intervjuu.

Iako se Vilijam nije pridružio mnogim svečanostima prve nedelje na univerzitetu, poznatim kao Nedelja osveženja, njih dvoje su na kraju postali dobri prijatelji.

- Vilijam u početku nije bio tamo dosta vremena, nije bio tamo od Nedelje brucoša, tako da je trebalo malo vremena da se upoznamo, ali smo postali veoma bliski prijatelji prilično rano - rekla je ona.

Kako su preneli strani mediji, nešto više od prijatelja su postali 2002. godine kada je Vilijamu Kejt zapala za oko nakon studentske modne revije.

Tada je nosila providnu suknju od 40 dolara kao haljinu, a prema dokumentarcu The day Will and Kate got married, upravo je ovaj trenutak promenio njihov odnos.

- On ju je odjednom video u drugačijem svetlu i zaista verujem da je to bila prekretnica u njihovoj vezi - rekla je Kejti Nikol, kraljevska dopisnica Vanity Faira u dokumentarcu.

Danny Lawson - WPA Pool/Getty Images

- Prvo smo bili prijatelji više od godinu dana i od tada je to samo procvetalo. Samo smo proveli više vremena jedno sa drugim i dobro se zabavljali i shvatili da delimo iste interese - rekao je Vilijam jednom prilikom.

Govoreći u njihovom intervjuu za veridbu 2010. godine, Kejt je objasnila:

- Preselili smo se zajedno kao prijatelji, jer smo živeli zajedno, živeli smo i sa još nekoliko drugih ljudi i odatle je zaista procvetalo, samo smo se više viđali i družio se još malo i odatle je zaista krenulo -

Diplomirali su 2005. godine, a Kejt iz istorije umetnosti, Vilijam iz geografije, a do vremena kad su diplomirali, već su živeli zajedno sa ostalim prijateljima i zvanično su bili u vezi .

Prvo zvanično pojavljivanje sa kraljevskom porodicom, Kejt je imala 2006. godine kada je sa porodicom Midlton prisustvovala Paradi suverena na Kraljevskoj vojnoj akademiji u Sandherstu, na kojoj se pojavio princ Vilijam.

Međutim, 2007. godine pojavila se vest da su raskinuli, a da je to i bila istina, potvrdili su kasnije Vilijam i Kejt.

- Oboje smo bili veoma mladi... i oboje smo se nalazili- rekao je Vilijam u intervjuu za The Telegraph 2010. godine.

Kejt i Vilijam su se venčali 29.aprila 2011. godine u Vestminsterskoj opatiji i tog dana su zvanično dobli titule vojvode i vojvotkinje od Kembridža.

Sa cenom od oko 34 miliona dolara i procenjenom globalnom publikom od 3 milijarde, to je bilo jedno od najraskošnijih venčanja u istoriji. Instagram screenshot @princeandprincessofwales

Od dana kad su se venčali, Kejt i VIlijam su konstantno gradili svoj imidž u Velikoj Britaniji i ispunjavali kraljevske dužnosti.

Svoje prvo dete, princa Džoržda dobili su 2013. godine. Princeza Šarlot je na svet stigla 2015. godine, a 2018. godine porodica je postala bogatija za još jednog dečaka: princa Luisa.

A da li ste znali da je Kejt starija od Vilijama punih pet i po meseci? Naime, vojvotkinja od Velsa rođena je 9. januara 1982. godine dok je iste godine 21. juna rođen njen suprug.