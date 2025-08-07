Haljina Dragane Mirković u vatreno crvenoj boji
Dragana Mirković i Toni Bijelić nedavno su oženili sina Marka, a o svadbi u prelepom dvorcu Ebenfurt danima se pričalo. Mladenci su odlučili da sve obave pod velom tajnosti, pa smo za svadbu saznali preko društvenih mreža.
Sve do sada nismo imali priliku da vidimo kako je ponosna majka i buduća baka, Dragana Mirković, izgledala na venčanju svog sina.
Pročitajte Melani je starija od Marka Bijelića, evo koliko je svećica juče oduvala na rođendanskoj torti
Fotografije koje su osvanule na zvaničnom profilu fotografa koji je imao tu čast da celu ceremoniju fotografiše pokazale su i kako je Dragana Mirković izgledala.
Dragana Mirković je ispoštovala onu staru rečenicu "obuci crveno, nek' sluti na radost", pa je ponela haljinu u najvaternijoj nijansi i to sa rukavima. Dugu kosu je pustilla, a oko dekoltea stavila crveno-zlatne detalje.
Kako vam se dopada?
(24sedam)
