Dragana Mirković nikad iskrenije o sinu Marku i ćerki Manueli: Gledali su me uplakanu, trebalo je možda da to sakrijem od njih

Deca Dragane Mirković najveći su ponos velike muzičke zvezde

Dragana Mirković i njena porodična idila priča su za sebe. Miljama daleko od očiju javnosti, a još dalje od bilo kakvih skandala – tako nešto malo kojoj poznatoj ličnosti danas može da pođe za rukom. Njena deca sama su odlučila da se drže po strani, jer ih šou-biznis nimalo ne interesuje, pa skoro da ne znamo ni kako izgledaju. U emisiji “Ami G Show” folk zvezda je otkrila zbog čega su se Manuela i Marko distancirali od njene popularnosti.

Petar Đorđević

- To je malo začuđujuće, jer obično klinci u nekom tinejdžerskom periodu požele da budu viđeni, da budu bitni, što je negde i prirodno. Međutim, oni to nisu želeli, zbog čega sam zaista presrećna. Meni je u životu bilo dosta jednog imena, mog, a još i deca – neka, hvala. Za tu njihovu odluku možda sam, uslovno rečeno, i ja kriva, jer su me uplakanu viđali samo zbog neke laži u medijima. I oni su to znali. Poslednji put kada su me videli da plačem, pitali su me: “Mama, je l' opet novinari?”. Trebalo je možda da to sakrijem od njih, ali ja sam iskrena osoba, prvenstveno u svojoj kući. Možda su ih upravo takvi prizori udaljili od želje da budu viđeni i poznati.

Mirko Tabašević

Marko je završio akademiju i studira ekonomsko pravo, dok se Manuela, koja treba da maturira ove školske godine, dvoumi između dva fakulteta. Mama im se ne meša u izbor profesije.

- Odlični su učenici. Zbog njih me nijedan učitelj, nastavnik ili profesor nikada nije pozvao u školu da mi se žali da su napravili neki problem. Zaista sam blagoslovena. Svako dete usrećuje svoju majku, a mene su Marko i Manuela usrećili beskrajno.

Petar Đorđević

Tokom emisije Ognjen Amidžić rekao je Dragani da je čuo da Marko ima devojku. Međutim, ona se ni u njihove ljubavne priče ne meša:

- Smatram da deca treba da prođu kroz različite izbore, kako bi na kraju načinili pravi. Ako ne naprave i neku grešku, jednog dana neće znati da cene pravu osobu. Kada stalno dobijaš nešto “super, super, super”, ti ne znaš da ceniš to “super”. Za sada nismo imali problema, meni se sve te devojke dopadaju. Iskrena da budem, uživam u drugoj mladosti zahvaljujući deci. Instagram