Posle porođaja Dragana Mirković darivala snaji skupocen poklon, Melani zaplakala od sreće

Dragana Mirković najsrećnija je kada su njeni najmiliji sa njom. A ovih dana, kada je na svet stigla njena unuka Ksenija, porodica na okupu slavi i raduje se svemu što donose novi dani. Dragana nikada nije krila koliko želi da postane baka, pa je dolazak unuke na svet proslavila glamuroznom žurkom u dvorcu u Beču. U skladu sa tradicijom, snajki je, u znak zahvalnosti, poklonila luksuzan komad nakita.

- U pitanju je ručno rađena narukvica sa ugraviranim inicijalima, ukrašena nizom sitnih dijamanata koji simbolizuju neraskidivu vezu između majke i ćerke. Dragana Melani drži kao malo vode na dlanu, smatra je svojom ćerkom i ne odvaja je od Manuele. Poklon je samo simbol zahvalnosti, jer Dragana dolazi iz domaćinske kuće i poznata je kao brižna žena kojoj je stalo do ljudi koji je okružuju - rekao je za Informer izvor blizak porodici.

Poklon je Melani ostavio bez daha, a prema rečima našeg sagovornika, nije mogla da sakrije emocije.

Instagram

- Kada je otvorila kutiju, zaplakala je od sreće. Nije mogla da veruje šta je dobila. Dragana joj je tada rekla: "Ti si moje dete, zaslužuješ sve na svetu" - ispričao je izvor.

Dragana svaki slobodan trenutak koristi da provede s unukom, a malena Ksenija već ima i poseban nadimak -bakina princeza. Nema sumnje da pevačica beskrajno uživa u novoj životnoj ulozi, a ako je suditi po prvim danima, Ksenija će odrastati u okruženju punom ljubavi i pažnje.





