Dragana Mirković sa decom posetila manastir Ostrog, pa sve raznežila emotivnom porukom

Dragana Mirković sa decom posetila Ostrog

Dragana Mirković preksinoć je bacila Podgoricu u trans spektakularnim koncertom, a boravak u glavnom gradu Crne Gore iskoristila je i za posetu jednom posebnom mestu. Velikoj folk zvezdi društvo su pravila deca, ćerka Manuela i sin Marko. Boško Karanović

Marko je na svom Instagramu čak i otkrio gde su se uputili. Uz stihove pesme o Svetom Vasiliju pratili smo put koji vodi do manastira Ostrog, jedne od najvećih pravoslavnih svetinja.

Hodočasnici znaju da do manastira, smeštenog uz skoro vertikalnu liticu na planini Ostroška greda, nije baš lako doći. Pevačica je do belog zdanja koje izgleda kao da je uklesano u stenu stigla sa svojom decom, i uz porodičnu fotografiju napisala četiri reči koje su sve rekle. Instagram/dragana_mirkovic

„Moj svet, moje svetinje“, stoji u emotivnoj poruci potpisanoj srcem, kojom je sve raznežila, a prizor prati i njena pesma "Svetinja".

- Sve majke su zaljubljene u svoju decu, a ja imam dobar razlog za to. Ničim me nisu obrukali, nisu me naterali da drugačije osećam i mislim. Ja znam da sam dobra majka, glupo je biti skroman po tom pitanju, moja deca mene nazivaju najboljom majkom na svetu – ispričala je Dragana nedavno za “Grand”.

Instagram/dragana_mirkovic

- Znam sigurno da ću biti dobra i svekrva i tašta, to je sto posto, neće biti drugačije. Mene samo zanima da moja deca budu srećna. Ne zanima me da li se uklapaju ili ne, samo neka budu dobri ljudi i neka vole moju decu, a onda su dobrodošli u moju kuću.