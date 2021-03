Iako sve deluje idealno u njenom životu, Kendal Džener se ipak za ovo ne pita

Stil Kendal Džener je nešto što bi svaka žena na planeti ponekad volela da iskopira. Uspešna manekenka i članica najpoznatije rijaliti porodice na svetu uvek izgleda besprekorno,ali iza svih njenih izdanja i pojavljivanja u javnosti stoji potpuno neočekivana priča.

Mlađa sestra Kim Kardašijan, Kendal Džener poznati je model i jedna od najtraženijih manekenki nove generacije. Zahvaljujući svojoj majci Kris Džener, koja je menadžer svim kćerkama, Kendal je nosila najveće modne brendove na svetskoj modnoj sceni.

U želji da se izdvoji i pobegne iz senke slavnih sestara, Kendal je sve ono što one nisu. Iako prelepa i veoma popularna, manekenka je stidljiva i zatvorena za javnost, zato su se o njenom ljubavnom životu ispredale razne priče koje nisu imale veze sa istinom.

Jedna od priča koja se vezivala za lepu Kendal jeste i ta da je "produžila noge" operativnim metodama kako bi se bavila modelingom, ali ona je govorila da je za njenu visinu zadužena genetika. Njen otac je Brus Džener, nekadašnji slavni sportista koji je pre nekoliko godina promenio pol pa se sada zove Kejtlin.

Ono što je pohvala za mlađu sestru imperije Kardašijan je to da nikad nije podlegla ulepšavanju operativnom metodom, pa za razliku od svoje mlađe sestre Kajli, još uvek ima prirodne usne, grudi i zadnjicu.

Stil Kendal Džener - Njena zamisao ili moranje?

Međutim, jedino na šta ne može da utiče je modni stil. Kao jedna od plaćenijih modela, Kendal mora da obuče ono što joj plate - bilo da je na pisti ili kod kuće, u hotelu ili u restoranu. Kendal oblači ono što joj modni dizajneri kažu.

Za bilo koji njen izlazak iz kuće, bilo da je šetnja sa prijateljima, šoping ili neki poslovni događaj, ona je stilizovana od glave do pete. Nekada je to i naizgled najobičnija trenerka sa potpisom nekog od najboljih svetskih dizajnera, nekada je to shodno prilici elegantna haljina. Kako se čini Kendal ovakav način života za sada ne smeta, sve dok joj novac stiže redovno na račun.