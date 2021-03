Tek što je podnela papire za razvod, Kim našla novu ljubav?

Razvod Kim Kardašijan i Kanje Vesta šokirao je svet. Kontroverzni ljubavni par godinama je punio novinske stupce svojim odnosom koji je neretko varirao od velike ljubavi do razvoda. Javnost je navikla da se stalno nešto dešava u njihovom domu, pa tako ni vest o definitivnom razlazu nisu shvatili ozbiljno sve dok nije počeo da isplivava prljavi veš iz njihove porodice.

Sada se šuška da je Kim na pragu nove romanse, tačnije da ima novog udvarača koji je, čini se čekao da starleta podnese papire za razvod braka kako bi stupio u kontakt sa njom. U pitanju je američki reper, Drejk, nekadašnji dečko pevačice Rijane.

Naime, Drejk je navondo počeo da šalje poruke Kim, čim je čuo da se ona i Kanje razvode, a nada se da će mu Kardašijanka prižiti priliku kada razvod bude zvaničan. Podetimo, Drejk i Kanje imali su javno verbalne sukobe koji su uglavnom bili zbog Kim. Fanovi tvrde da je Drejk u nekoliko pesama aludirao da je bio intiman sa Kardašijankom, a Kanjeu se nije dopalo to što on to nikada nije dematovao.

- Drejk nikad nije shvatio šta Kim vidi u Kanjeu. Godinama govori kako on nije za nju, te kako će Kim završiti u suzama - prenose strani mediji.

- Iznenadilo ga je što joj je toliko trebalo da shvati, a poruke joj je počeo slati čim je postalo jasno da je razvod neizbežan. Spreman je da se nađe sa njom čim ona to poželi i uveren je kako će se to dogoditi ubrzo - rekao je izvor blizak reperu.

Razvod Kim Kardašijan i Kanje Vesta - Reper traži starateljstvo nad decom?

Inače, Kanje je promenio broj i prekinuo svaki kontakt sa Kim nakon što je ona podnela papire za razvod braka, a Kardašijanka može da ga kontaktira samo preko obezbeđenja. Bivši par se sporazumno dogovorio da će imati zajedničko starateljstvo nad njihovih četvoro dece - Nort, Sejnt, Čikago i Psalm. Međutim, reper, prema tvrdnjama izvora stranih medija, otežava stvari.

Nakon što je ranije zamolio Kim da se udalji od njega dok on provodi vreme sa decom, sada je promenio i broj telefona, pa ga ona može kontaktirati samo putem njegovog obezbeđenja.