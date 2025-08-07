Ovaj horoskopski znak će se obogatiti do kraja 2025. godine

Astrološki tranziti do kraja 2025. godine najavljuju period finansijskog rasta, novih prilika i stabilizacije, što će se posebno odnositi na jedan horoskopski znak.

On se izdvaja kao znak sa najvećom šansom da do decembra dođe do konkretne novčane koristi, a šanse za uspeh mu donosi ne samo otvorenost za nove stvari i vredan rad, već i planetarni aspekti koji bi mogli da omoguće materijalni napredak. Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

U pitanju je Strelac, i to iz nekoliko razloga!

Pluton u Vodoliji jača Strelčevu treću astrološku kuću, odnosno komunikaciju, učenje, umrežavanje, kraća putovanja, digitalni rad, društvene mreže, pisanje, trgovinu...

Sve što ima veze s prenosom informacija sada može biti izvor moći, kontrole i finansija. Posebno bi ovaj period mogao pozitivno da utiče na one koji žive od pisanja i predavanja.

Jupiter, planeta rasta i prosperiteta, ušao je 14. maja 2025. u znak Blizanaca. Za Strelčeve to je pokrenulo sedmu kuću odnosa i partnerstava, idealnu za zajednička ulaganja i saradnju. Ovaj uticaj donosi mogućnost neočekivanih dobitaka kroz vezu, brak ili poslovnog partnera. Dakle, Stelac ima priliku da posredno ili zajednički dođe do novca zahvaljujući Jupiteru.

Pročitajte Poznati astrolog otkrio šta nas čeka u narednim godinama

Kada je Jupiter započeo svoj direktni hod 4. februara 2025, za mnoge znakove to je značilo kraj stagnacije i početak ekspanzije! Ipak, za ljude rođene u znaku Strelca to posebno važi jer se otvara prostor za finansijske projekcije, zajedničke poduhvate i stabilnost kroz partnerstva.

Iako to može da promeni energiju za neke znakove, Strelac i dalje ima podršku otkako je Jupiter u Raku. To za ovaj znak znači nastavak pozitivne vibracije kroz emocionalnu inteligenciju i jačanje socijalnih veza, koje često dovode do finansijskih benefita.

Mars je planeta akcije, a kada prođe Strelčev prirodni sektor visokog obrazovanja, inostranstva, zakona i filozofije, donosi mu inspiraciju da pokrene nešto veliko (započne privatni biznis, promeni posao, preseli se i slično), usavrši se, bude vidljiviji u inostranstvu, ima sreće u pravnim poslovima...

Mariia Vitkovska iStock Getty Images Plus









