Ovaj horoskopski znak će se obogatiti do kraja 2025. godine

Astrološki tranziti do kraja 2025. godine najavljuju period finansijskog rasta, novih prilika i stabilizacije, što će se posebno odnositi na jedan horoskopski znak.
On se izdvaja kao znak sa najvećom šansom da do decembra dođe do konkretne novčane koristi, a šanse za uspeh mu donosi ne samo otvorenost za nove stvari i vredan rad, već i planetarni aspekti koji bi mogli da omoguće materijalni napredak.
U pitanju je Strelac, i to iz nekoliko razloga!
Pluton u Vodoliji jača Strelčevu treću astrološku kuću, odnosno komunikaciju, učenje, umrežavanje, kraća putovanja, digitalni rad, društvene mreže, pisanje, trgovinu...
Sve što ima veze s prenosom informacija sada može biti izvor moći, kontrole i finansija. Posebno bi ovaj period mogao pozitivno da utiče na one koji žive od pisanja i predavanja.
Jupiter, planeta rasta i prosperiteta, ušao je 14. maja 2025. u znak Blizanaca. Za Strelčeve to je pokrenulo sedmu kuću odnosa i partnerstava, idealnu za zajednička ulaganja i saradnju. Ovaj uticaj donosi mogućnost neočekivanih dobitaka kroz vezu, brak ili poslovnog partnera. Dakle, Stelac ima priliku da posredno ili zajednički dođe do novca zahvaljujući Jupiteru.
Pročitajte Poznati astrolog otkrio šta nas čeka u narednim godinama
Kada je Jupiter započeo svoj direktni hod 4. februara 2025, za mnoge znakove to je značilo kraj stagnacije i početak ekspanzije! Ipak, za ljude rođene u znaku Strelca to posebno važi jer se otvara prostor za finansijske projekcije, zajedničke poduhvate i stabilnost kroz partnerstva.
Iako to može da promeni energiju za neke znakove, Strelac i dalje ima podršku otkako je Jupiter u Raku. To za ovaj znak znači nastavak pozitivne vibracije kroz emocionalnu inteligenciju i jačanje socijalnih veza, koje često dovode do finansijskih benefita.
Mars je planeta akcije, a kada prođe Strelčev prirodni sektor visokog obrazovanja, inostranstva, zakona i filozofije, donosi mu inspiraciju da pokrene nešto veliko (započne privatni biznis, promeni posao, preseli se i slično), usavrši se, bude vidljiviji u inostranstvu, ima sreće u pravnim poslovima...
Slične Vesti
Dan D! Večeras pomračenje Meseca: Evo šta očekuje svaki horoskopski znak
Pomračenje Meseca dogodiće se večeras
13/03/2025Saznajte više
Od 19. marta ovom horoskopskom znaku džepovi će biti puni para
Novac od 19. marta ovaj znak direktno će pogoditi
11/03/2025Saznajte više
Konačno: Ovaj horoskopski znak od proleća živeće bez stresa i brige, prelomna tačka života
Horoskopski znak koji će konačno imati svojih 5 minuta
07/03/2025Saznajte više
Samo jedan horoskopski znak pratiće sreća tokom cele 2024. godine
Horoskopski znak koji će imati najviše sreće u 2024. godini
23/01/2024Saznajte više
Dešava se jednom u 60 godina! Ovaj horoskopski znak u 2024. godini dobija sudbinski džekpot
Horoskopski znak koji će doživeti sudbinske momente
08/12/2023Saznajte više
Spremite se na buran period godine: Pomračenje Sunca donosi raskide, iznenadne otkaze, ali i dobitak na igrama na sreću
Pomračenje sunca donosi velike promene ovim horoskopskim znacima
15/06/2021Saznajte više
Horoskop za 25. januar: Bikovi, u večernjim satima prijaće vam izlazak ili šetnja
Pogledajte šta kažu zvezde za danas
25/01/2021Saznajte više
Pročitajte još
Ovaj horoskopski znak će se obogatiti do kraja 2025. godine
Horoskopski znak koji se može obogatiti do kraja 2025. godine je Strelac
07/08/2025Saznajte više
Pun mesec 9. avgusta donosi preokrete, saznajte šta očekuje vaš znak
Pun mesec u Vodoliji 9. avgusta donosi preokrete, istinu i velike promene. Saznajte kako će uticati na vaš horoskopski znak
07/08/2025Saznajte više
Horoskop za 6. avgust: Vodolija treba da prihvati poslovni savet, Ovan da ne pokreće teške ljubavne teme
Horoskop za 6. avgust 2025. godine
06/08/2025Saznajte više
Zvezdani dan je danas, evo šta to znači
Zvezdani dan je danas, ne traje 24 časa već nešto manje
05/08/2025Saznajte više
Horoskop za 5. avgust: Vaga u emotivnom rebusu, Jarcu se sprema haos na poslu
Horoskop za 5. avgust 2025. godine
05/08/2025Saznajte više
Horoskop za 4. avgust 2025. godine: Bikovi, na poslovnoj sceni sve ima svoj rok trajanja; Ovnovi gledaju kroz ružičaste naočare
Horoskop za 4. avgust 2025. godine
04/08/2025Saznajte više
Komentari (0)