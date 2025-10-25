Jedan znak je na korak do trijumfa: Kraj oktobra donosi početak novog poslovnog poglavlja

Jedan horoskopski znak, prema rečima astrologa, poslednjih dana oktobra može zadovoljno da trlja ruke. Na poslovnom planu otvaraju se mnoga vrata i trijumf je neminovan.

Nakon meseci napornog rada i neizvesnosti, Škorpija konačno ulazi u fazu kada rezultati dolaze na naplatu. Uticaj Meseca u vašem znaku podstiče odlučnost i energiju, dok Jupiter – planeta sreće i ekspanzije, donosi prilike za rast, nove saradnje i iznenadne dobitke.

Ovo je period kada vam postaje jasno da se trud konačno isplatio.

Mnogi pripadnici znaka Škorpija mogli bi dobiti neočekivanu ponudu za posao, unapređenje ili priliku da pokrenu sopstveni projekat koji će se pokazati unosnim. Posebno povoljan period biće između 25. i 31. oktobra. Intuicija dostiže vrhunac, slušajte svoj unutrašnji glas.

Poznato je da Škorpije ne beže od izazova, već ih koriste kao odskočnu dasku. Upravo zato, ovaj period može označiti prekretnicu - trenutak kada iz senke prelazite u prvi plan. Vaša posvećenost, upornost i sposobnost da prepoznate prave ljude u pravo vreme sada donose rezultate.

Zvezde savetuju da ne odbijate saradnje koje vam se na prvi pogled čine rizičnim – iza njih se može kriti velika prilika. Verujte svojoj intuciji, ona je jača nego ikad. I, što je najvažnije, ne potcenjujte svoj uticaj, drugi vas vide kao vođu, čak i kada vi to ne primećujete.

Kraj oktobra za Škorpiju neće biti samo još jedan period u kalendaru – biće to početak novog uspešnog poglavlja.





