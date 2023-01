Nedeljni horoskop do 30. januara: Vodolije, ne dozvolite da se o vama širi loš glas; Ribe priželjkuju više nežnosti

Ovan

Neko vam daje korisne informacije i na takav način vam pomaže da pravilnije procenjujete različite poslovne mogućnosti koje imate na raspolaganju. Jasno vam je da zajednički dogovori predstavljaju pozitivan pomak u rešavanju važnih poslovnih ili privatnih interesa. Slobodno izrazite neka svoja potisnuta osećanja ili namere. Učinite neki poseban gest pažnje prema svom partneru i u prilog zajedničkoj sreći koju treba negovati.

Bik

Doniste niz važnih odluka i delujete odlučno u svojim namerama pred saradnicima. Preostaje vam da sprovedete u delo sve ono što ste ugovarali u proteklom periodu. Nema potrebe da se raspravljate sa neistomišljenicima i da gubite vreme na neke sporedne situacije. Imate dobar osećaj, a ljubavni događaji koje naslućujete najavljuju srećan rasplet u odnosu sa voljenom osobom. Ponekad je najbolje pratiti samo unutrašnji osećaj i ne pričati previše.

Blizanci

Savesno ispunjavate svoj deo obaveza i delujete vrlo ažurno prilikom ispunjavanja raznih dogovora koje imate sa saradnicima. Realno zasnivate sve svoje odluke i nema razloga da neko utiče na vašu profesionalnu nesigurnost. U odnosu sa partnerom, nema potrebe da uporno ponavljate situacije koje ne donose željeni efekat.

