Indijski horoskop za 2023. godinu: Ove znakove od januara prati sreća, a jedan period će biti veoma buran

Indijski horoskop za 2023. godinu

Đotiš astrološkinja Ana Rusalkina, objasnila je kretanje planeta u indijskom horoskopu za 2023. godinu i otkrila kakvi periodi nas čekaju u narednih 365 dana..

Tokom cele godine, Saturn, najsporija i najteža planeta koja mnogima predstavlja izazov, biće u dobroj poziciji, u samom znaku Vodolije. Ovo je posebno povoljan uslov za Jarca, Vodoliju, kao i za Ovna, Bika, Blizanca, Lava, Vagu, Škorpiju i Strelca. Ovo je trenutak kada će se ostvariti ranije osmišljene važne ideje i realizovati neki stari planovi.

Photo by Daniel Olah on Unsplash

Od početka godine do 22. aprila, Jupiter, jedna od najpovoljnijih planeta celog horoskopa, nalazi se u znaku Riba. Ovo je izuzetno dobra pozicija za Ovna, Blizanca, Raka, Devicu, Škorpiju, Jarca, Vodoliju, a posebno Strelca i Ribe. Ovo vreme može doneti uspeh, sreću, brak, dobre porodične odnose i druge pozitivne događaje.

Od 15. februara do 12. marta i od 7. juna do 24. juna, od 18. oktobra do 6. novembra, Venera deluje najsnažnije. Ona može doneti novu romantičnu vezu ili drugačiji nivo trenutne veze.Ovo je dobro vreme za važne kozmetičke procedure, za kupovinu važnih predmeta, kvalitetnih i skupih stvari, za ažuriranje garderobe, za kreativne i umetničke aktivnosti. Period je posebno uspešan za Bikove i Vagu, ali će doneti svoje bonuse i drugim znakovima, prenosi Sensa.

Od 14. aprila do 15. maja od 17. avgusta do 17. septembra Sunce je u povoljnim pozicijama. I ovo je divno vreme da se jasno izrazite, posvetite više vremena svom društvenom ispunjenju i karijeri, uživate u više snage i energije, nađete vremena za kreativnost i decu. Dobar period za Lavove.

Od 24. juna do 8. jula, od 1. oktobra do 18. oktobra, Merkur, planeta intelekta i uma, nalazi se u veoma povoljnom položaju. U ovom trenutku vredi planirati obuku, usavršavanje, posvetiti više pažnje komunikaciji sa prijateljima, ne plašiti se ulaska u nove društvene krugove, sticanja novih veza i poznanstava.

Photo by Daniel Olah on Unsplash

Od 16. novembra do kraja 2023. Mars će biti u svom znaku Škorpije. Ovo je dobar trenutak da se više vremena posvetite sportu, ali bez napora, kao i da nađete vremena za razmišljanje, razradu emocija, spoljnu i unutrašnju agresiju. Možete poboljšati svoje fizičko zdravlje. Period je povoljan za Škorpije, Bikove, Rakove, Lavove, Vagu, Jarca, Vodoliju, Ribe.

Izazovni položaji planeta 2023. godine:

Izazovni položaji uključuju stanja retrogradnih faza, pomračenja, prelaza iz znaka u znak itd. Prvo što astrološkinja spominje jeste uticaj retrogradnog Merkusa, odnosno pojavu kada Merkur počinje da se kreće unazad. Da li ste se ikada zapitali zašto i kako se to dešava?

Fizički i astronomski, planete se, naravno, ne pomeraju unazad – dok su letele kroz prostranstva svemira, one se nastavljaju. Samo što kada pogledamo sa Zemlje, tako nam se čini – ovo je optički efekat-obmana. U astrološkim smislu se smatra da tada planovi zastaju, vraća se prošlost, delujemo u mestu.

Retrogradni Merkur:

29.12.2022 - 29.01.2023

21.04 - 15.05

23.08 - 15.09

13.12 - 02.01.2024

Pad Merkura:

16.03 - 31.03

U vreme retrogradnosti i pada Merkura, vredi isključiti bilo kakve velike kupovine. Veoma je nepoželjno započeti nešto novo u ovom trenutku. U ovom periodu je potrebno dobro da razmislite pre nego što bilo šta uradite. Dobro je nastaviti ono što ste ranije započeli, posebno učenje, na primer, stranih jezika.

Shutterstock

Retrogradni Mars 2023. godine do 12. januara; Pad Marsa: 10.5 – 30.6 - U ovom periodu je veoma važno da pazite na impulsivnost, jer je Mars vatrena energija. Pokušajte da ne prenegljujete sa emocijama

Retrogradna Venera:

23.07 - 04.09

Pad Venere:

3.11 - 29.11

Tokom retrogradne faze i pada Venere može doći do problema u odnosima sa partnerima - supružnicima, voljenim osobama. Doći će do nesporazuma i osećaja nedostatka pažnje. Možda se čini da između vas ima malo ili ništa zajedničkog. Međutim, ovo nije najbolji trenutak da naglo stavite tačku na vezu.

Prvo pokušajte da razmotrite koliko ste spremni da uložite u ovaj odnos da bi se razvijao, kao i da li je partner spreman da se posveti vezi. Ako je vaš rad vezan za kreativnost, umetnost, lepotu, onda se mogu pojaviti određene poteškoće. Ali ovo je takođe trenutak kada možete napraviti iskorak i dostići drugačiji profesionalni nivo.

Retrogradni Jupiter 2023. godine - od 4. septembra do 31. decembra

Retrogradni Jupiter doneće smanjenje optimizma i vere u dobru budućnost. On će dodati oštrinu i kategoričnost, potpuno poverenje u svoje odluke i nikog drugog, što u stvarnosti možda nije uvek slučaj. Pokušajte u ovom periodu da se ne posvećujete neželjenim savetima, a takođe i da se zaštitite od njih koliko god je to moguće. Čuvajte svoje ličnegranice, ali nemojte ni biti previše kruti.

Retrogradni Saturn 2023. godine - od 17. juna do 4. novembra

Retrogradni Saturn će doneti kašnjenja i prepreke čak i u naizgled već 100% tačnim delima i zadacima. Pronađite snagu da razvijete strpljenje, strukturu i doslednost.

Photo by engin akyurt on Unsplash

2023. godine očekuju nas dva pomračenja:

Pomračenje 1: Od 20. aprila do 5. maja

Pomračenje 2: Od 14. oktobra do 8. novembra

Napominjemo da je poželjno ne planirati ništa važno nedelju dana, a najbolje dve nedelje pre datuma pomračenja i posle datuma pomračenja. Na sam dan pomračenja, pokušajte da živite odmerenije, nemojte se buniti. Ne planirajte previše -. Ovo vreme je dobro za oslobađanje od nepotrebnog – kako na fizičkom planu. tako i na mentalnom (strahovi, stavovi, loše navike).