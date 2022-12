Horoskop za 20. decembar: Danas je dan za emotivni rolerkoster, jedan znak će posebno biti pod stresom

Horoskop za 20. decembar donosi sledeću astro prognozu

Ovan

Ljubav:

Vaš ponos izbija na površinu i to predstavlja pozitivan predznak u ljubavnom dijalogu. Umete da nametnete svoje želje.

Posao:

Nemojte dozvoliti da neko sumnja u Vaše znanje ili profesionalne sposobnosti. Važno je da poštujete važeći protokol.

Zdravlje:

Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.

Bik

Ljubav:

Nema razloga da preuveličavate svoje potrebe u susretu sa voljenom osobom. Ne možete lako promeniti nečiju volju i mišljenje.

Posao:

Pomisao da se nalazite ispred drugih, odslikava Vašu potrebu za dominacijom ili potrebu da zavedete nova pravila poslovanja.

Zdravlje:

Izbegavajte stresne ili naporne situacije koje Vas iscrpljuju.

Blizanci

Ljubav:

Izbegavajte rivalstvo ili ljubomorne scene. Pokažite voljenoj osobi da imate slične potrebe i upotrebite »zrno mudrosti«, kada je neophodno.

Posao:

Uporno tražite izlaz iz komplikovanih situacija, ali neko Vas dodatno opterećuje različitim zahtevima.

Zdravlje:

Prijaće Vam kreativan odmor i psihofizička relaksacija.

Rak

Ljubav:

Ne možete da se opustite, neko Vam iznenada zadaje dodatne probleme ili nove emotivne dileme. Delujete nesigurno.

Posao:

Obratite pažnju na nove informacije ili na nečije upozorenje. Važno je da svojim ponašanjem dajete dobar primer.

Zdravlje:

Izbegavajte konfliktne odnose i stresne situacije.

Lav

Ljubav:

U emotivnom smislu, delujete pomalo provokativno na voljenu osobu. Kontrolišite svoje strasti.

Posao:

Vaše ponašanje ukazuje na neskromnost ili na preterano isticanje ličnih sposobnosti, što remeti poslovnu saradnju.

Zdravlje:

Usporite svoj ubrzani ritam.

Devica

Ljubav:

Nema potrebe da gajite velike iluzije ili emotivna očekivanja, pred osobom koju ne poznajete dovoljno. Lako se zanosite.

Posao:

Važno je da ne pričate previše pred osobom koja može da Vas okarakteriše na pogrešan način. Budite diskretni.

Zdravlje:

Poboljašajte svoju psihofizičku kondiciju.

Vaga

Ljubav:

Nemojte dozvoliti da se bliska osoba oseća zapostavljeno, izrazite pozitivnu stranu svoje ličnosti. Upotrebite svoje skrivene adute.

Posao:

Položaj Meseca deluje izazovno na Vaše psihičko stanje. Bez obzira na poslovne nesuglasice, ne obazirete se na različite komentare.

Zdravlje:

Prijaće Vam odmor i psihofizička relaksacija.

Škorpija

Ljubav:

Voljena osoba ponekad ima velike zahteve, ali Vi umete da ih ispunite. Budite dovoljno maštoviti i osmislite zabavu u dvoje.

Posao:

Očekuje Vas niz interesantnih susreta. Učinite sve što je potrebno da spojite lepo i ugodno sa praktičnim i korisnim.

Zdravlje:

Zračite pozitivnom energijom.

Strelac

Ljubav:

Uzalud razmišljate o nekom uzbudljivom susretu ili o pogrešnoj osobi koja nije u Vašem emotivnom dometu.

Posao:

Delujete netaktično u susretu sa saradnicima i uporno pokušavate da nametnete svoje stavove.

Zdravlje:

Važno je da kontrolišete impulsivnu stranu svoje prirode.

Jarac

Ljubav:

Pažljivije birajte osobu sa kojom želite emotivno da se opustite ili da uživate u nekoj intimnijoj zabavi.

Posao:

Podstičite kod sebe kreativnu radoznalost i upornost, ali samo do one granice koja neće predstavljati problem da ostvarite svoje namere.

Zdravlje:

Izbegavajte neumerenost i različite vidove ekstremnog ponašanja. HELLO!

Vodolija

Ljubav:

Delujete suviše uznemireno, donosite pogrešnu odluku i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte svoje misli i osećanja.

Posao:

Izbegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje Vas psiho-fizicki iscrpljuju. Razmislite, kome treba da se obratite za određeni vid usluge.

Zdravlje:

Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti.

Ribe

Ljubav:

Uvek postoji i »ružniji deo stvarnosti«, stoga ne budite u zabludi da će se emotivni problemi rešavati sami po sebi.

Posao:

Na Vama je da se distancirate u odnosu na događaje koji Vam narušavaju ravnotežu i koncentraciju.

Zdravlje:

Izbegavajte neke naporne obaveze ili stresne situacije.

Horoskop za 20. decembar preuzet sa astrolook.com