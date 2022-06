Horoskop za 13. jun: Ovnovi, usmerite misli i energiju u pozitivnom pravcu

Horoskop za 13. jun donosi sledeću astro prognozu

Ovan

Ljubav: Nema razloga da propuštate neke interesantne događaje koji utiču na Vaše emotivno zadovoljstvo.

Posao: Obratite pažnju na koristan savet i prilagodite svoje ponašanje u odnosu na poslovnu dinamiku koju zagovaraju bliski saradnici.

Zdravlje: Usmerite misli i energiju u pozitivnom pravcu.

Bik

Ljubav: Psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan uticaj na Vaš ljubavni život. Svet oko sebe posmatrate drugačijim očima i sa više optimizma.

Posao: U većini situacija umete da prilagodite osnovne kriterijume prema svojim interesima i da se izborite za bolje uslove.

Zdravlje: Posvetite pažnju nekim vedrim i zabavnim sadržajima, opustite se.

Blizanci

Ljubav: Nedostaje Vam emotivni podsticaj, ali Vi ne želite da se pomirite sa pasivnom ulogom. Slobodno povucite potez »iznenađenja«.

Posao: Nalazite se u sjajnoj formi, potrudite se da ostavite dobar utisak na svoju okolinu. Važno je da se pravilno angažujete u različitim pravcima.

Zdravlje: Potrudite se da pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.

Ljubav: Svet oko Vas izgleda mnogo bolje ili lepše kada se nalazite u pozitivnom okruženju i uz blisku osobu.

Posao: Važno je da sačuvate prisebnost duha i da korigujete svoj propust. Razmislite kome treba da se obratite za podršku.

Zdravlje: Nema potrebe da se opterećujete »teškim mislima«.

Lav

Ljubav: Nemojte dozvoliti partneru preteranu samovolju ili zanemarivanje dogovora.

Posao: Morate napraviti dobru procenu, ko može da Vas zameni u odlučujućem trenutku.

Zdravlje: Izbegavajte situacije koje Vas iscrpljuju.

Devica

Ljubav: Reagujete razdražljivo, preterivanje u izlivima osećanja ljubomore deluju iritirajuće na voljenu osobu.

Posao: U poslovnim susretima ponekad treba imati dovoljno mudrosti i prećutati različite komentare.

Zdravlje: Izbegavajte loše navike i brzopletost.

Vaga

Ljubav: U dijalogu sa voljenom osobom imate dobru procenu, stalo Vam je da predstavite svoje mišljenje u različitim situacijama.

Posao: Potrebne su Vam pouzdane informacije koje obećavaju uspešnu saradnju na raznim nivoima ili novi poslovni dobitak.

Zdravlje: Izbegavajte obaveze koje Vas dodatno zamaraju.

Ljubav: Budite iskreni u susretu sa voljenom osobom. Uzajamno poverenje je neophodno i deluje »lekovito«.

Posao: Ukoliko Vam se ne dopada nečije ponašanje, pokušajte da kontrolišete svoju osujećenost ili nezadovoljstvo.

Zdravlje: Obratite pažnju na pravilniju ishranu i na zdraviji način života.

Strelac

Ljubav: Nema potrebe da tražite krivca za svoje promašaje. Delujete provokativno na partnera, ali ne postižete željeni efekat.

Posao: Preterujete u svojoj želji da ostavite snažan utisak na saradnike. Vaše ponašanje ukazuje na preterano isticanje ličnih sposobnosti.

Zdravlje: Važno je da poboljšate svoju koncentraciju i raspoloženje.

Jarac

Ljubav: Delujete suviše uznemireno i imate loš predosećaj, ali na sreću partner ume da Vas oraspoloži u pravom trenutku.

Posao: Pokušavate da odložite susret sa saradnicima koji očekuju konkretne odgovore ili određeni vid poslovnog ustupka.

Zdravlje: Izbegavajte situacije koje Vam remete koncentraciju ili psihološku ravnotežu.

Vodolija

Ljubav: Imate utisak da voljena osoba ne razume Vaše namere. Svako od Vas je »priča za sebe«, sa tajanstvenim uvodom i neobičnim ponašanjem.

Posao: Opterećeni ste različitim obavezama, ali okolina očekuje da rešavate pitanja od zajedničkog interesa i da delujete dovoljno efikasno.

Zdravlje: Poveravanje i razgovor imaju pozitivan uticaj na Vaše psihičko stanje.

Ljubav: Primećujete da partner vrlo lukavo ili vešto ignoriše Vaše predloge. Pitate se, šta se krije iza toga?

Posao: Ne budite razmetljivi, već na vreme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku.

Zdravlje: Potrebno je da se rasteretite dodatnih obaveza.

