Ljubavni horoskop za 28. novembar: Vage, ako ste slobodni, spremite se za nova ljubavna iskušenja

Povezanost s voljenom osobom biće jaka u dalekim i neobičnim temama i bavljenjima. Pred vama su dani u kojim ćete razmenjivati ideje o svemu i svačemu, ali će vas to oboje ispunjavati. Oni koji su još sami tražiće osobu iz svojih snova.

Devica

Ako ste u vezi: Bićete puni inicijative i stalno u pokretu, čime ćete pozitivno uticati na vašeg bračnog ili emotivnog partnera. Umećete da u vašu vezu unesete dinamiku i da ispunite svaki zajednički trenutak. Vaši predlozi će većinom biti prihvaćeni sa oduševljenjem. Vaš partner će vam se prepuštati i dopuštaće vam da predvodite i inicirate zajedničke aktivnosti, ali budite pažljivi da ne preterate u inicijativi. Dopustite vašem partneru da povremeno preuzima vođstvo, predlaže zajedničke trenutke, vodi glavu reč. Ako budete nastojali da se bude po vašem, doći će do neprijatne svađe u drugom delu meseca.



Ako ste slobodni: Počećete da privlačite osobe suprotnog pola poput magneta. Delovaćete izuzetno harizmatično, što će povećati vašu popularnost i doneti vam brojne šanse za ulazak u novu emotivnu vezu. Kako će i vaša strastvenost biti pojačana, moguće je da vam se dogodi i nekoliko prolaznih avantura pre nego što se odlučite za osobu sa kojom biste započeli ozbiljnu vezu. Čuvajte se pojačanih strasti jer biste mogli da se zaljubite u osobu sa kojom nećete imati sreće u ljubavi.

