Horoskop za 12. april: Vodolije, priuštite sebi neke lepe sitnice

Šta predviđa horoskop za 12. april?

Ovan

Ljubav:

Nerazumevanje u odnosu sa partnerom ilustruje različitost u mišljenju, ipak uvek postoji način da uskladite želje i mogućnosti.

Posao:

Vaša analitička narav postaje i važan adut pred saradnicima. Imate dobru moć zapažanja i umete da procenite kriterijume koji utiču na krajnji ishod.

Zdravlje:

Priuštite sebi bolju negu u svakom pogledu.



Bik

Ljubav:

Očekuje Vas zadovoljstvo i prijatno iznenađenje u susretu sa voljenom osobom. Budite dovoljno maštoviti i inspirativni u svakom pogledu.

Posao:

Delujete raspoloženo i imate dobre ideje. Završavate važan posao, koji Vam uliva osećaj sigurnosti i samopouzdanja u društvu saradnika.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj psiho-fizičkoj formi.





Blizanci



Ljubav:

Ne treba da se opterećujete emotivnim dilemama, ponekad ne možete dobiti odgovore na sva pitanja koja imate.

Posao:

Da bi neke stvari ili događaji dobili pravi smisao, morate ih rastumačiti u dogovoru sa bližom okolinom.

Zdravlje:

Podstičite kod sebe dobro raspoloženje ! - vedar duh deluje lekovito.







Rak

Ljubav:

Razmislite u kom pravcu treba tražiti odgovore i rešenja koja Vam nedostaju. Zatajili ste pred partnerom.

Posao:

Imate poslovne procene. Potrebno je da povučete par poteza koji donose siguran dobitak.

Zdravlje:

Osetićete psihološko olakšanje nakon iskrenog razgovora.





Šta predviđa horoskop za 12. april za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Partner deluje arogantno i preuveličava svoja obećanja. Takvim ponašanjem u Vama podstiče novu sumnju i dodatno Vas brine.

Posao:

Lako je napraviti pogrešan izbor, stoga obratite pažnju na nečiji savet. Nema razloga da forsirate svoje mišljenje i procenu.

Zdravlje:

Važno je da sačuvate prisebnost duha i pozitivnu notu u raspoloženju.











Partner deluje arogantno i preuveličava svoja obećanja. Takvim ponašanjem u Vama podstiče novu sumnju i dodatno Vas brine.Lako je napraviti pogrešan izbor, stoga obratite pažnju na nečiji savet. Nema razloga da forsirate svoje mišljenje i procenu.Važno je da sačuvate prisebnost duha i pozitivnu notu u raspoloženju.

Devica Ljubav:

Pažljivije analizirajte nove poruke koje dobijate od voljene osobe. Nemojte ignorisati nečije reči ili emotivno upozorenje.

Posao:

Ponekad je teško priznati lični poraz pred saradnicima. Vaše ideje ne mogu da žive u stvarnosti, bez nečijeg praktičnog usmeravanja i podrške.

Zdravlje:

Usporite svoj ubrzani ritam.

Vaga



Ljubav:

Ne dozvolite da u Vama prevlada talas sumnje prema voljenoj osobi ili osećanje emotivne rezignacije.

Posao:

Nalazite se u neobičnoj situaciji, imate utisak da neko od saradnika testira Vaše mogućnosti ili da Vas profesionalno iskušava.

Zdravlje:

Prijaće Vam psihofizička relaksacija.



Škorpion

Ljubav:



Šta predviđa horoskop

Povremeno delujete vrlo napeto, jer partner ima svoja interesovanja ili neke tajne planove. Nalazite se u emotivnom raskoraku.Ne dobijate odgovore koje očekujete, prepoznatljive fraze ne znače mnogo. Zbog loše koncentracije teško uspostavljate nove poslovne kontakte.Prijaće Vam susret sa prijateljima, kao relaksacija i opuštanje.

Strelac

Ljubav:

Psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan uticaj na Vaš ljubavni život. Svet oko sebe posmatrate drugačijim očima i sa više optimizma.

Posao:

U većini situacija umete da prilagodite osnovne kriterijume prema svojim interesima i da se izborite za bolje uslove.

Zdravlje:

Posvetite pažnju nekim vedrim i zabavnim sadržajima, opustite se.



Jarac



Ljubav:

Uvek postoji i »ružniji deo stvarnosti«, stoga ne budite u zabludi da će se emotivni problemi rešavati sami po sebi.

Posao:

Na Vama je da se distancirate u odnosu na događaje koji Vam narušavaju ravnotežu i koncentraciju.

Zdravlje:

Izbegavajte neke naporne obaveze ili stresne situacije.

Pročitajte: Izbegavajte ih - Koji horoskopski znaci vam nikako ne odgovaraju kao partneri

Vodolija

Ljubav:

Pokažite više razumevanja i nove izlive nežnosti prema voljenoj osobi. Neko osvaja Vaše simpatije i emotivnu naklonost.

Posao:

Nema razloga da mistifikujete svoje poslovno-finansijske planove ili da ignorišete nečije prisustvo i poziv.

Zdravlje:

Priuštite sebi neke »lepe sitnice«, kao recept za dobro raspoloženje.













Ribe

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom potrebno je da pokažete istančani sluh i »široke vidike« za zajedničke planove.

Posao:

U Vašem interesu je da ne pričate o stvarima koje ne poznajete dovoljno, kao i da se ne uplićete u nečije poslovne planove. Nemojte rešavati tuđu brigu, svoju pažnju i kreativnu energiju usmerite ka korisnim ciljevima.

Zdravlje:

Prijaće Vam više sati zdravog sna, opustite se.





Preuzeto sa sajta astrolook.com.