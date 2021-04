Horoskop za 15. april: Škorpije, nema razloga da žalite za propuštenom prilikom

Šta predviđa horoskop za 15. april?

Ovan

Ljubav:

Preosetljivo reagujete na različite sitnice, partner ne primećuje stvari koje za Vas imaju drugačije značenje.

Posao:

Ukoliko Vas neko opominje da promenite svoje zahteve u poslovno-finansijskoj saradnji, prihvatite određeni kompromis.

Zdravlje:

Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.



Bik

Ljubav:

Prati Vas loš dijalog u odnosu sa voljenom osobom, među Vama postoje različita interesovanja i »merila vrednosti«.

Posao:

Motivisani ste za novi poslovni uspeh, stoga prihvatate takmičarsku atmosferu ili ideju koju Vam predlaže jedna uticajna osoba.

Zdravlje:

Nema potrebe da se opterećujete nekim ružnim događajima ili lošim slutnjama.



Blizanci



Ljubav:

Stalo Vam je do pomirenja sa voljenom osobom, upotrebite svoje »skrivene adute« kako biste ostavili ozbiljan utisak.

Posao:

Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti, prepustite svojim saradnicima da odlučuju o zajedničkim interesima.

Zdravlje:

Obratite pažnju na uredniji način života i na pravilnu ishranu.



Rak

Ljubav:

Skloni ste čestim promenama raspoloženja i delujete nesigurno pred voljenom osobom. Potrebna Vam je emotivna podrška.

Posao:

Izbegavajte preterano eksponiranje i nemojte pričati o stvarima koje predstavljaju potencijalni rizik za Vaše poslovno-finansijske interese.

Zdravlje:

Usmerite misli u pozitivnom pravcu.



Šta predviđa horoskop za 15. april za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Ako su Vaša osećanja u skladu sa glasom razuma, postupite kao što Vam nalaže savest. Nema razloga da osećate krivicu.

Posao:

Utisak koji imate u vezi sa jednom osobom potvrdiće se kao ispravan. Ponekad je teško objasniti pravi uzrok ili posledicu.

Zdravlje:

Prijaće Vam zabavni sadržaji i relaksacija.









Devica Ljubav:

Nemojte dozvoliti da se partner oseća zapostavljeno, pokažite lepe manire i pozitivnu stranu svoje ličnosti.

Posao:

Reagujete na osnovu prvog impulsa. Bez obzira na poslovne nesuglasice, ne obazirete se na različite komentare.

Zdravlje:

Prijaće Vam odmor i psihofizička relaksacija.

Vaga



Ljubav:

Reagujete impulsivno prema bliskoj osobi, morate imati strpljenja i razumevanja za nečije slabosti.

Posao:

Diplomatija ponekad postaje neizbežna, ali u želji da osporite nečije mišljenje Vama nedostaje prava mera.

Zdravlje:

Potrebna Vam je psihološka ravnoteža.



Škorpion





Strelac

Ljubav:

Morate imati dovoljno strpljenja za svoju porodicu, kao i za različite probleme sa kojima se suočava voljena osoba.

Posao:

Nemojte dozvoliti da u Vama prevlada sujeta ili poriv za trijumfom. Budite realni.

Zdravlje:

Izbegavajte različita psihofizička opterećenja.



Jarac



Ljubav:

Voljena osoba deluje vrlo inspirativno i ume da zaokupi Vašu pažnju, učinite sve što je potrebno u ime zajedničke sreće.

Posao:

Neko pokušava da Vam nametne stroga pravila ponašanja, ali Vi ne možete da se pomirite sa različitim ograničenjima u poslovnom izražavanju.

Zdravlje:

Emotivna afirmacija u Vama pokreće novu snagu.

Vodolija



Ljubav:

Neko Vam salje pozitivne signale i sa nestrpljenjem očekuje Vaše prisustvo. Uživajte u emotivnim kontaktima koji Vas ispunjavaju zadovoljstvom.

Posao:

Delujete samouvereno, imate dovoljno energije i dobar predosećaj da se oprobate u novim poslovnim situacijama.

Zdravlje:

Priuštite sebi neku omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.

















Ribe

Ljubav:

Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da započinjete prepirku ili da pravite novu ljubomornu scenu.

Posao:

Nemojte se zavaravati da su nečija obećanja dovoljna garancija za poslovni uspeh, većinu stvari možete da ostvarite bez uticaja sa strane.

Zdravlje:

Posvetite pažnju stvarima koje deluju pozitivno na Vaše raspoloženje.



Preuzeto sa sajta astrolook.com.