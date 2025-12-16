Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Već je porede sa Melanijom: Sin Donalda Trampa verio manekenku

Autor: | 16/12/2025

Sin Donalda Trama, Donald Tramp Mlađi i Betina Anderson, verili su se posle godinu dana veze. Vest je potvrdio predsednik Amerike tokom događaja u Beloj kući.

Photo by Mireya Acierto/Getty Images for amfAR

 

Magazin “People” preneo je da se Donald Tramp Mlađi zahvalio svojoj verenici što je prihvatila prosidbu, dok je buduća gospođa Tramp poručila da se raduje braku sa ljubavlju svog života.

Pročitajte Redak porodični trenutak - Madona i Gaj Riči prvi put zajedno još od 2008. godine, sin Roko sve otkrio

Stariji sin Donalda Trampa dvanaest godina je bio u braku sa Vanesom Tramp, sa kojom je dobio petoro dece. Nakon razvoda je bio u vezi sa bivšom voditeljkom Fox News kanala, Kimberli Gilfoj. Par se verio 2020. a veridba je okončana prošlog leta, otprilike u isto vreme kada je počeo da se pojavljuje u javnosti sa Betinom Anderson.

Njihova veza je ubrzo postala ozbiljna, pa je Andersonova počela da prisustvuje porodičnim okupljanjima, kao i inauguraciji Donalda Trampa u januaru 2025. godine.

Photo by Kevin Dietsch/Getty Images

 

Manekenka Betina Anderson je poznata po humanitarnom i društvenom angažmanu. Ćerka je filantropa Harija Loja Andersona Mlađeg i Inger Anderson, a aktivno učestvuje u projektima posvećenim mentalnom zdravlju, istraživanju depresije i zaštiti prirode na Floridi.

Zbog atraktivnog fizičkog izgleda i izgrađenog modnog stila Betinu već porede sa Prvom damom Amerike, Melanijom Tramp

Photo by Mireya Acierto/Getty Images for amfAR
