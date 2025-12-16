Već je porede sa Melanijom: Sin Donalda Trampa verio manekenku

Sin Donalda Trama, Donald Tramp Mlađi i Betina Anderson, verili su se posle godinu dana veze. Vest je potvrdio predsednik Amerike tokom događaja u Beloj kući.
Magazin “People” preneo je da se Donald Tramp Mlađi zahvalio svojoj verenici što je prihvatila prosidbu, dok je buduća gospođa Tramp poručila da se raduje braku sa ljubavlju svog života.
Stariji sin Donalda Trampa dvanaest godina je bio u braku sa Vanesom Tramp, sa kojom je dobio petoro dece. Nakon razvoda je bio u vezi sa bivšom voditeljkom Fox News kanala, Kimberli Gilfoj. Par se verio 2020. a veridba je okončana prošlog leta, otprilike u isto vreme kada je počeo da se pojavljuje u javnosti sa Betinom Anderson.
Njihova veza je ubrzo postala ozbiljna, pa je Andersonova počela da prisustvuje porodičnim okupljanjima, kao i inauguraciji Donalda Trampa u januaru 2025. godine.
Manekenka Betina Anderson je poznata po humanitarnom i društvenom angažmanu. Ćerka je filantropa Harija Loja Andersona Mlađeg i Inger Anderson, a aktivno učestvuje u projektima posvećenim mentalnom zdravlju, istraživanju depresije i zaštiti prirode na Floridi.
Zbog atraktivnog fizičkog izgleda i izgrađenog modnog stila Betinu već porede sa Prvom damom Amerike, Melanijom Tramp.
