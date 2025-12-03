Jovana Pajić i Sale Tropiko i dalje u braku: Nismo se razveli, pre neki dan smo poslavili 14 godina

Jovana Pajić i Sale Tropiko još uvek su u braku

Sinoćnje gostovanje Aleksandra Cvetkovića frontmena "Tropiko benda" kod Ognjena Amidžića podiglo je dosta prašine u javnosti. Sale Tropiko iskreno je odgovarao na na sva pitanja, a publiku je najviše zanimala tema Jovane Pajić.

Iako su važili za jedan od najskladnijih parova na našoj sceni, tačku na svoju ljubav stavili su krajem 2021. godine, kada su zvanično pokrenuli papirplogiju oko razvoda. Svako je krenuo na svoju stranu posle 10 godina.

Međutim, njih dvoje za medije nisu želeli mnogo da komentarišu privatni život, pa se dosta nagađalo o celokupnom razvodu. Sve dok sinoć Sale nije priznao da se on i Jovana još uvek nisu ni razveli. Luka Šarac

- Je l' si se ti razveo ili ne? - upitao ga je Ognjen.

- Ne, još uvek, verovao ili ne - rekao je Sale.

- Lažeš? - začudio se Ognjen.

- Evo neki dan smo slavili 14 godina braka. Uskoro ćemo se papirološki razvesti, ali mi smo i dalje u braku - rekao je Sale i šokirao sve u studiju.

I dok čekaju da i sudski budu razdvojeni, Sale je uplovio u novu ljubav, dok Jovana Pajić ljubav i dalje drži po strani, dve ćerke i muzika, kojoj se posle toliko godina vratila, njene su zvezde vodilje.





