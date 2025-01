Prošlo je 3 godine od razvoda: Jovana Pajić pokazala pravo lice, Sale ovo treba da zna

Kada su krajem 2021. godine pevačica Jovana Pajić i frontmen „Tropiko benda” Sale Cvetković odlučili da stave tačku na deceniju dug brak, mnogi su ostali u čudu, budući da su važili za jedan od skladnijih parova.

Ipak, razvod Jovane Pajić i Saleta Tropika bio je jedino rešenje kako njihove dve mezimice Helena i Đina ne bi odrastale onako kako ne treba, već u zdravoj sredini pa makar i na dve adrese. Antonio Anhel / Ata images

Nakon tri godine od nemilog porodičnog događaja, Jovana Pajić je pokazala pravo lice! Odnosno, šta posle svega misli o bivšem suprugu koji je našao novu izabranicu.

Naime, Sale se prijavio na takmičenje za "Pesmu Evrovizije 2025", a njegovo učešće je bivša supruga izuzetno pohvalila bez ikakve sujete.

- Čula sam nešto, ulovila sam 5, 6 pesama. Fan sam Evrovizije i svi to nekako pratimo, od toga se napravi dobro druženje, a ove godine ću imati razlog više da pratim zbog Saše i jako ću se radovati njegovom potencijalnom plasmanu. Ja sam čula tu pesmu i jako je dobra i kvalitetna - rekla je Jovana Pajić i pokazala da posle razvoda između njih nema trunke zle krvi.

Podsetimo, pevačica je u razgovoru za magazin „Story” otkrila da je odluka da se rastane od supruga bila veoma teška.

- Razvod je, zaista, bio najteži period mog života, jer moraš da ostaneš stabilan zbog njih dve, a osećaš se potpuno suprotno.

Ako preskočimo sitno zadovoljstvo da me je ova pesma osnažila i pothranila moj ego, mnogo mi je značajnije što sam im svojim primerom pokazala kako da se sutra same izbore za bilo koju svoju želju ili kako da prođu kroz krizu. To mi je dragocenije od bilo čega. Antonio Ahel/ATAImages

Za razliku od mnogih žena, koje nastoje da ne pričaju o razvodu, jer svi koji su kroz njega prošli znaju kolika je trauma, Jovana je spremna da i o toj temi govori vrlo staloženo.

- Mada je bio na moju inicijativu, razvod je izuzetno težak. Moji roditelji su i danas u braku, a ja sam se udala s idejom da će to biti zauvek.

Tu svoju ideju sam jurila punih deset godina, ali kada dođe trenutak za razvod, on se uvek oseti, samo je pitanje da li ćemo ga ignorisati ili ne.

Kad ostaneš sam sa sobom, jasno ti je da li nešto može da se popravi, da li problemi mogu da se reše i na koji način ili za to ne postoji nikakva šansa.

U tom momentu imala sam trideset i nešto godina i jasno mi je da ne mogu da tako živim ni sledećih pet, a kamoli dvadeset-trideset godina i da ću se, ako pokušam, sigurno razboleti.

Ljudi često govore kako u lošem braku ostaju zbog dece, ali ako nešto treba činiti zbog njih, onda je to nastojanje da ih izmestite iz takve priče kako sutra ne bi smatrala da je normalno da brak tako izgleda.

Pred donošenje ključne odluke, kada sam psihički baš potonula, pomislila sam - kad bi sutra neko moju decu pitao da opišu svoju mamu, šta bi rekle, kad me u poslednje vreme stalno gledaju kako sedim u bademantilu, s cigaretom i praznim pogledom usmerenim kroz prozor.

Ta slika me je bukvalno proganjala. Bila sam spremna da učinim sve što je neophodno da to ne bude opis njihove mame - rekla je Jovana. Antonio Ahel/ATAImages

Činjenica je da mnogi ljudi znaju šta treba uraditi, ali im strah ne dozvoljava da povuku odlučujući potez. Jovana kaže:

- Naravno da sam se bojala, ali što bi rekla jedna moja prijateljica - i moje dno je imalo podrum, a ja sam bila u tom podrumu. Bila sam sigurna da će mi, ako nešto ne uradim, sledeća stanica biti Klinički centar.

Da nisam imala ćerke, možda ne bih imala motiv da bilo šta učinim, već bih pustila da se razbolim ili iskopnim. One su bile moja snaga.