Knjiga o kojoj bruji Nemačka: Bastijanova biografija otkrila veliku istinu o Ani posle koje ćete ga gledati drugim očima

Bastijanova biografija ugledala svetlost dana

Sve praznike su proslavili, jelku raskitili, i sada je vreme za povratak na posao. No, više to nisu reket i kopačke. Ana Ivanović i Bastijan Švajštajger okačili su blistave karijere o klin, ali su se, za razliku od većine penzionera, odrekli aktivnog načina života. Štaviše, oprobali su se u nekim drugim oblastima, i ‒ dobro im ide. Postali su zaštitna lica nemačkog modnog brenda Brax i jednog lanca prodavnica opreme za kuću. Osim toga, nekadašnja teniska princeza na društvenim mrežama skoro svakog dana deli recepte za fina jela i zdrav život, pa bismo mogli reći da je postala diskretna influenserka. Njen suprug otišao je još dalje i nedavno otkrio čime se najviše zanimao proteklih meseci. Objavio je knjigu. I to ne bilo kakvu. Reč je o biografiji slavnog fudbalera, koja je upravo izašla iz štamparije pod nazivom „Jedan od vas“ („Einer von euch“).

Instagram

Lepa Ana blistala je na promociji u Berlinu, ne krijući koliko je ponosna na Bastija. Događaj je upriličen u hotelu u kome su odseli, a oboje su za tu priliku odabrali kežual stajling, sasvim u skladu sa njihovim životnim stilom, svedenim u tri magične reči – opušteno, komotno, elegantno. Ana se pojavila u uskim crnim pantalonama, beloj bluzi i patikama. Uostalom, ni ova biografija nije konvencionalna, čak bi se mogla nazvati novelom.

Profimedia

„Predstavljamo knjigu mog muža... Uskoro će izaći i verzija na engleskom, u slučaju da neki od pratilaca ne govore nemački“, napisala je na „Instagramu“, priloživši fotografiju na kojoj su u prvom planu Bastijanova biografija i njen osmeh.

Instagram

U Bastijanovo ime, njegovu životnu priču u reči je pretočio Martin Suter, ugledni švajcarski pisac i publicista. Knjiga nas vraća u bavarski gradić Kolbermor, u kojem je 1984. godine ugledao svet, potom u vreme kada se zaljubio u fudbal zajedno sa starijim bratom Tobijasom, i počeo da igra za Bajern iz Minhena, gde je proveo skoro celu karijeru. Legenda nemačkog sporta otkriva i kako izgleda druga etapa njegovog života, pored Ane i dece. Prisetio se i trenutka kada ju je zaprosio, neposredno posle Vimbldona. Kao romantična scena iz filma „Noting Hil“, čija se radnja takođe odvija u Londonu, zaključuju nemački mediji, s kojima je na promociji rado razgovarao. Ipak, nije otkrivao previše. Sve što nas zanima nalazi se među koricama knjige.

Instagram

Bastijanova biografija otkriva kako je upoznao Anu, slučajnosti ne postoje

‒ Život mi je uvek bio važniji od sporta. Ja sam jedan od vas. I uvek ću biti jedan od vas – rekao je fanovima 2018. godine i upravo tim rečima zaintrigirao Sutera.

‒ Basti mi je otkrio da ne veruje u slučajnosti. Nije slučajno ni to što je upoznao Anu – kaže pisac.

‒ Ana me je načila šta je zapravo ljubav i kako živeti u porodici – istakao je čuveni fudbaler.

Zgodnu Beograđanku obožavaju i ostali članovi njegove porodice, posebno majka Monika i otac Alfred. Vrlo brzo je postala „jedna od njih“, ali i simpatični Basti od prvog dana je „jedan od nas“. Često sa suprugom dolazi u Beograd, prati ovdašnje sportske događaje, kad ga primete na terenu, dočekuju ga ovacijama, a srpski priča – savršeno. Ljubav čini čuda.