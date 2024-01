Desilo se brže nego što je iko planirao - sin Marije Šerifović upoznao najbitnijeg muškarca u svom životu: Bilo je jako emotivno

Marija Šerifović već nedeljama uživa u majčinstvu nakon što je maleni Mario ušao u njen život. Roditeljstvo i sjajni karijerni pomaci učinili su 2023. jednu od najlepših godina u pevačicinom životu. Instagram

Pevačica je za Telegraf rekla da je joj kao i svakoj mami nedostaje spavanje ali da je Mario "fantastično nasmejan dečak" kom prija novi dom.

Pevačica je otkrila ko joj trenutno najviše pomaže.

Edvin Kalić

- U startu smo bile tu samo Verica i ja jer sam ja donela odluku da naprosto sve svoje slobodno vreme provodim sa njim, što naravno znači da će s vremena na vreme uletati i neka druga pomoć kada moram da radim svoj posao – istakla je Šerifovićeva i otkrila kako je protekao susret Maria i deke Rajka.

- Bilo je dosta emotivno - dodala je za Telegraf. Instagram

Podsetimo, Rajko Šerifović za Kurir je preneo prve utiske kada je njegova ćerka postala majka, i nije krio da je u šoku.

- Marija mi je zabranila da dajem izjave, ali ovim putem želim da vam kažem da sam najsrećniji čovek na svetu i da je ona sve to uradila, a da ništa nismo znali. Srećan sam što me je zvala da vidim dete. Posle 18 godina smo nekako uspostavili odnose, a ona i njena majka su me pozvale da ga vidim - rekao je Rajko. Ata Images